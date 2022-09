Florin Hidișan, fost jucător la Baia de Arieș, Ighiu și Ocna Mureș, a plecat la îngeri după o luptă pierdută cu o boală necruțătoare

CS Ocna Mureș a repurtat prima victorie din actuala stagiune, cu antrenorul Dan Roman printre titulari, tocmai împotriva fostei echipe a principalului ocnamureșean, 4-0 (2-0), cu Viitorul Cluj.

“Soda dragă” a făcut spectacol la a 3-a reprezentație stagională, iar Dan Roman (36 de ani), titular în avanposturi, a avut un rol important in desfășurarea ostilităților. De fapt, atât Dan Roman cât și Nicolae Suciu – antrenor cu portarii, au fost oponenți ai trupei lui Marius „Papi” Popescu.

O infuzie de moral pentru ocnamureșeni, în primul din cele 3 meciuri consecutive pe teren propriu, miercuri fiind marele duel din Cupa României, cu Unirea Ungheni. Gruparea din orașul salin nu mai câștigase pe propriul stadion, în Liga 3, din 22 aprilie, tot un 4-0, cu Sănătatea Cluj, înregistrând eșecuri drastice cu Gloria Bistrița (1-4), Sticla Turda (3-7) – în play-out-ul trecut și Corvinul Hunedoara (0-4).

„Un meci cu presiune pentru mine, întrucât mi-am întâlnit profesorul. Plastic se poate spune că ucenicii, eu și Nicu, ne-am învins profesorii. Am făcut un joc foarte bun, am avut atitudine, am dominat 80 la sută din partidă, au fost multe ocazii. Băieții au dovedit caracter și mă bucură că am înscris în urma unor faze lucrate la antrenament. Și schimbările făcute au dat roade, probabil că contat că am fost și eu în teren, de nevoie, întrucât nu am avut soluții în atac, dar meritul este în totalitate al jucătorilor„, a spus Dan Roman.

*1-0, MIN. 9: PALEOCA, reluare din careul mic, la o lovitură liberă executată de Al. Giurgiu

*2-0, MIN. 40: CĂT. CREȚ a majorat avantajul după o acțiune frontală și un șut de la marginea careului.

*3-0, MIN. 67: CIMPOIEȘU, gol cu capul, la centrarea lui Al. Giurgiu.

*4-0, MIN. 77: gol COLTOR, după o acțiune Socaci

Antrenorul Dan Roman este titular împotriva fostei echipe, lipsind în schimb Ceaca și D. Ghiță, din atac

Pentru CS Ocna Mureș este primul din cele 3 jocuri consecutive într-o săptămână în fața fanilor urmând meciurile cu Unirea Ungheni (miercuri, în Cupa României) și Avântul Reghin (sâmbătă,în eșalonul terț).

Echipe de start:

CS Ocna Mureș: M. Țăranu – Gorba (75, Bucșa), Paleoca, Cimpoieșu (69, Guț), D. Mic (69, Al. Țăranu), Căt. Creț, G. Goronea (75, Cioargă), Socaci, Al. Giurgiu/ cpt., Al. Coman, D. Roman (69, Coltor); pe bancă: Cadar, Oprinca. Antrenor Dan Roman.

Viitorul: D. Moldovan – R. Bartoș, Borma, Aparascăi, Porumb/ cpt, Cr. Istrate, Vereș, Calo, Miliandru, Al. Pop, Dolghi; rezerve: Măluțan, Al. Roșca, Dreve, Greu, Sucală, Selegean, N. Moldovan, Șerbănescu. Antrenor Marius Popescu.

Arbitri Cl. Ștef (Tg. Mureș), R. Moldovan (Sâncraiu de Mureș), An. Sâncrăian (Tg. Mureș) Observatori Cl. Ștefănuți (Năsăud), T. Marcu (Sibiu)