Florin Cîțu este noul PREMIER desemnat: Președintele Iohannis a făcut anunțul

Florin Cîțu este noul premier desemnat de către președintele Klaus Iohannis pentru a forma Guvernul. Președintele a făcut anunțul după consultarea de astăzi cu partidele politice.

Florin Cîțu, 47 de ani, este membru al PNL și în mandatul lui Ludovic Orban a deținut portofoliul Finanțelor.

Consultările convocate de preşedintele Iohannis la Cotroceni au început la ora 16.00. Prima delegaţie a fost cea a PNL, formată din Ludovic Orban, Raluca Turcan, Rareş Bogdan, Iulian Dumitrescu şi Robert Sighiartău. După consultările cu partidele parlamentare, președintele va face o declarație de presă la ora 20.

PNL, primul la consultări

Ludovic Orban, după consultările care au durat în jur de o jumătate de oră: ”Așteptăm decizia președintelui. PNL va susține decizia președintelui. Avem încredere în președintele României. Există un parteneriat pentru România și avem convingerea că va lua decizia corectă, pe care noi o vom susține. Vom acționa în linia și spiritul Constituției și vom încerca să strângem o majoritate” a spus Ludovic Orban, după consultările PNL cu președintele Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni.

PSD, al doilea partid consultat

Delegaţia PSD este formată din: preşedintele interimar, Marcel Ciolacu, primarul Capitalei, Gabriela Firea, secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, deputatul Mihai Weber şi europarlamentarul Claudiu Manda.

Marcel Ciolacu: ”Decizia PNL și a președintelui a fost de a prelungi această criză. Nici în visele cele mai rele nu aș vota un Guvern cu Cîțu premier. Nu vom vota niciun fel de guvern minoritar al PNL. Vrem alegerile la termen și respectarea Constituției. Cel mai important este să avem stabilitate în țară”.

USR l-a propus pe Dacian Cioloș premier

Dan Barna: ”Este nevoie de o soluție pentru a scoate România din criză. USR și-a anunțat intenția de a participa la guvernare, dacă se formează o majoritate care să aibă ca obiectiv alegerea primarilor în două tururi.

Am transmis poziția Alianței USR PLUS: e o criză politică reală și acută. E nevoie de o colaborare onestă. USR și-a arătat disponibilitatea de a participa la guvernare. O participare asumată, cu miniștri, în care să putem asuma politicile USR. L-am propus premier pe Dacian Cioloș, președintele a luat act. L-am întrebat despre scenariul pentru perioada următoare, a fost rezervat. Am discutat despre alternativele de premier, vedem care e propunerea și dacă există premisele unei majorități.

Obiectivul USR e să contribuie la ieșirea României din criză. Dacă se constituie o majoritate, USR va participa la guvernare, dar niciodată cu PSD. Premierul care va fi desemnat are ca obiectiv constituirea unei majorități. Sunt puține scenarii de majoritate fără PSD dacă USR nu face parte. Guvernul interimar poate funcționa fără OUG, Parlamentul poate trece o lege în două zile”, a declarat Dan Barna.

UDMR își dorește guvern stabil

Kelemen Hunor a declarat că a vorbit cu președintele depre soluția pe care UDMR o vede în moementul de față.

”Cea mai bună soluţie ar fi un guvern politic, un guvern care e mai mult decât un guvern PNL, un guvern minoritar. Nu susţinem ideea unui guvern tehnocrat şi nu credem că un guvern minoritar monocolor ar rezista prea mult”, a arătat el în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Liderul UDMR a apreciat că „alegerile anticipate trebuie uitate”, deoarece nu sunt o prioritate pentru cetăţeni”.

PMP îl vrea pe Cristian Diaconescu premier

”Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, România înregistrează un deficit de 4,6% în afara unui moment de criză. Au mai fost astfel de situații în 1998-2001 și 2008-2010, dar atunci era o criză internațională în desfășurare. Deci, și din considerente internaționale, și din argumente care țin de situația internă, suntem gata și dispuși să participăm la variante politice constructive, care depășesc nivelul conflictelor minore politice, în relația cu situația din România și mai ales perspectiva imediată a țării noastre”, a declarat Cristian Diaconescu.

ALDE propune un prim-ministru independent

„Propunerea pe care delegaţia ALDE o face preşedintelui Klaus Iohannis este să identifice şi să desemneze un premier independent, care să propună şi să asigure formarea unui Guvern menit să gestioneze activitatea până la organizarea la termen a alegerilor parlamentare”, este de părere Călin Popescu Tăriceanu.

Ponta se autopropune premier

Victor Ponta și-a arătat disponibilitatea de a discuta cu persoana desemnată de președinte, după ce a declarat că propunerea Pro România este chiar numele său.

”M-au propus colegii mei și eu nu m-am dat înapoi. Am văzut că PSD nu a propus pe nimeni, PNL la fel, a propus PLUS care nu are niciun parlamentar. Eu nu sunt genul care să mă dau înapoi. Nu sunt genul să cred că îmi va face o surpriză și mă va pune prim-ministru pe mine. Partidele mari știu să creeze crize, dar nu dau soluții. Dacă soluția noastră nu este bună, susținem o propunere mai bună decât a noastră”, a declarat Victor Ponta.

Programul consultărilor:

Ora 16:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 16:30 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 17:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 17:30 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 18:00 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 18:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 19:00 – Grupul parlamentar Pro Europa;

Ora 19:30 – Grupul parlamentar al minorităților naționale.

