Flight Festival 2021, la start! 13 zile de evenimente în 10 locații diferite

PREMIERĂ cinematografică: joi, 12 august – proiecție specială a thriller-ului semnat de Daniel Sandu, „Tata mută munții” la Inspire Cinema Alba Iulia

Tata mută munții , “thrillerul care te ține cu sufletul la gură” semnat de Daniel Sandu va putea fi văzut într-o proiecție specială, în prezența echipei, la Inspire Cinema din Alba Iulia pe 12 august, începând cu ora 19:00.

Inspirat dintr-o întâmplare reală, Tata mută munții surprinde momentul în care Mircea Jianu, un fost ofițer de informații, află că fiul său a fost declarat dispărut în munți. Acesta se duce în grabă spre locul tragediei, ca orice părinte îngrijorat, în speranța că-l va găsi pe tânăr viu și nevătămat. Dar după câteva zile de căutări zadarnice, Mircea decide să-și adune propria echipă de salvatori, intrând în conflict cu echipa locală. Încet încet, tatăl care, în frământarea lui refuză să accepte evidența, devine prizonierul unei bătălii încrâncenate dintre om și natură.

Spectatorii din Alba Iulia vor putea vedea filmul in cadrul unui eveniment special – pe marele ecran și vor avea ocazia să se întâlnească cu regizorul Daniel Sandu la proiecția de joi, 12 august, ora 19:00.

“Talentul lui Sandu a fost anunțat încă din multi-premiatul său lungmetraj de debut, Un pas în urma serafimilor, în care a explorat experiențele chinuitoare ale unui tânăr, preot în devenire, într-un seminar ortodox. În Tata mută munții, accentul cade din nou pe conflictele interioare ale personajelor cu un dramatism perfect conturat”, scriau cei de la The Hollywood Reporter și apreciau lungmetrajul produs de Mobra Films ca fiind “un film de aventură care-și păstrează inima în tradiția modernă a dramelor românești însă are potențialul să atragă un public larg”.

“Eu cred într-un cinematograf, să-i zicem ‘maximalist’, pentru public – și încerc cu fiecare film să spun o poveste care să țină spectatorii cu sufletul la gură, să construiesc personaje puternice și atașante.” declara Daniel Sandu care semnează scenariul și regia. Imaginea îi aparține lui Tudor Vladimir Panduru, scenografia Simonei Pădurețu, iar montajul lui Mircea Olteanu, Tudor Reu fiind producătorul executiv al filmului. Muzica de pe coloana sonoră este semnată de Petre Ioan Bog, compozitor de origine română, rezident în Los Angeles.

În distribuția filmului realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, în coproducție cu Film i Väst, Filmgate Films, Studioul Cinematografic al Ministerului Culturii, Mindset Productions, Televiziunea Română și susținut prin Programul MEDIA Europa Creativă, spectatorii îi vor putea recunoaște pe actorii Adrian Titieni, Valeriu Andriuță, Judith State, Tudor Smoleanu, Elena Purea și Radu Botar.

Inspirat dintr-o întâmplare reală și filmat în 4K, Tata mută munții este distribuit de Voodoo Films. Trailerul poate fi văzut pe:

Rezervările și biletele pot fi achiziționate pe www.inspirecinema.ro și pe aplicația de mobil gratuită, Inspire Cinema, prin plata cu cardul, din contul de client. Filmul va rula în program și între 13 – 19 august.

