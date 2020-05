Festivitatea ,,Ziua Absolventului” organizată de IȘJ Alba: Ceremonia va fi transmisă live joi, 28 mai

În data de 28 mai 2020, de la ora 12.00 ,,Ziua Absolventului” va fi organizată de conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru generația de absolvenți ai claselor a VIII-a și a XII-a din acest an. Festivitatea va fi transmisă live.

Se apropie sfârșitul de an școlar 2019-2020, un an școlar care ne-a marcat pe toți prin ceea ce am trăit in domeniul cunoașterii, al socializării și comunicării, dar mai ales în plan psihic și emoțional.

În această perioadă elevii claselor a VIII-a și a XII-a, așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, traversează emoția pregătirilor pentru despărțirea de prieteni, de dascăli, de școala în care au învățat. Pentru că, în condițiile date, evenimentele festive care ar fi trebuit să marcheze absolvirea sunt imposibil de realizat în forma pe care o cunoșteam, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba organizează, la nivel județean, în semn de prețuire pentru această generație de absolvenți, festivitatea ,,Ziua Absolventului”.

Festivitatea va avea loc la sala de ședințe a ISJ Alba, în data de 28 mai 2020, de la ora 12.00 și va fi transmisă live. Vor participa un reprezentant al promoției 2020, al tuturor școlilor gimnaziale și un reprezentant al liceeelor, un reprezentant al directorilor unităților de învățământ , un reprezentant al părinților și conducerea ISJ Alba.

Dorim, prin aceast eveniment, să transmitem aboslvenților respectul și aprecierea noastră pentru răbdarea, curajul și demnitatea cu care au traversat perioada grea a izolării și că împărtășim împreună cu ei emoția sfîrșitului de an.

Acum, când absolvirea reprezintă, mai mult decât ceremonii sau baluri, trecerea spre o nouă etapă și asumarea unor responsabilități, suntem încrezători că veți găsi soluțiile potrivite pentru lumea nouă care în veți păși.

Fiți curajoși și sinceri, asumați-vă responsabilități, zîmbiți și iubiți oamenii și viața !

Felicitări,dragi absolvenți! Felicitări, generația 2020!