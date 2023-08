Fermierii ar putea rămâne fără subvențiile APIA: Motivul, măsurile de reducere a cheltuielilor propuse de Guvern

Cel mai mic număr de candidați la BAC, sesiunea de toamnă, din ultimii 18 ani: cu aproape o mie mai puțini decât anul trecut

Peste 33.900 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul național de bacalaureat în sesiunea august – septembrie 2023. Este cel mai mic număr de candidați înscriși la sesiunea a doua a Bacalaureatului din ultimii 18 ani, cu aproape o mie mai puțini decât în sesiunea similară de anul trecut, BAC 2022. În 2004 a fost raportat cel mai mic număr de înscriși, 33.724, adică un număr apropiat de cel din acest an. Amintim, sesiunea din toamnă a BAC 2023 este prima sesiune în care evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise este generalizată. Miercuri începe Bacalaureatul de toamnă 2023, cu proba scrisă de limba și literatura română.

Luni, Ligia Deca a precizat într-o postare pe Facebook, despre corectarea digitalizată la BAC 2023 – sesiunea de toamnă: Se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație.

Peste 33.900 de candidați s-au înscris la examenul național de bacalaureat în sesiunea august – septembrie 2023, cel mai mic număr din ultimii 18 ani. Față de anul trecut, când în sesiunea a doua de BAC s-au înscris 34.823 candidați, acum sunt cu aproape o mie mai puțini înscriși.

Ministerul Educației nu a anunțat însă deocamdată și câți dintre cei peste 33.900 de candidați care s-au înscris la a doua sesiune a Bac-ului, sunt din actuala generație.

Numărul de înscriși la BAC, sesiunea de toamnă din acest an este aproape similar cu cel din 2004, când au fost cei mai puțini candidați înscriși la a doua sesiunea de BAC: 33.724. Așadar, la sesiunea din acest an au fost înscriși cu doar 174 de candidați în plus față de acum 19 ani.

n prima sesiune a examenului de BAC 2023, în urma soluționării contestațiilor, au fost respinși 31.278 de candidați, potrivit datelor Ministerului Educației.

La prima sesiune, rata de promovare de la BAC 2023 a crescut cu 2,2% pe ansamblul tuturor promoțiilor (de la 72,8% la 75%), fiind aproape la același nivel cu procentul din sesiunea iunie – iulie 2022 (75,2%), potrivit datelor Ministerului Educației.

La BAC 2023 au fost înscriși 130.522 de absolvenți, dintre care doar 114.500 din generația de elevi care a început clasa I în urmă cu 12 ani, potrivit unei analize Edupedu.ro, care arată că această generație avea peste 206 mii de elevi înscriși în clasa I, în septembrie 2012.

Asta înseamnă că circa 50.100 de tineri s-au pierdut ori nu au mai ajuns să se înscrie la Bacalaureat, pe parcursul celor trei cicluri școlare traversate de această generație, fără să îi punem la numărătoare pe cei care au ales învățământul profesional de 3 ani.

Cei peste 50.100 de elevi care nu au mai ajuns să se înscrie măcar la BAC 2023, sesiunea iunie-iulie, înseamnă peste 2.000 de clase cu câte 25 de copii fiecare sau echivalentul populației unui oraș ca Hunedoara (HD) sau Sfântu Gheorghe (CV).

Despre Evaluarea Digitalizată la nivel național în sesiunea de toamnă 2023

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2023 începe miercuri, 16 august, cu proba scrisă la limba și literatura română. Va fi prima dată când toate lucrările de la un examen național vor fi evaluate digitalizat, după cum au susținut ministrul Educației, Ligia Deca și secretarii de stat Florian Lixandru și Sorin Ion.

Într-o postare pe Facebook, luni, Ligia Deca a vorbit despre corectarea digitalizată la BAC 2023 – sesiunea de toamnă și a spus că “se reduce considerabil riscul producerii unor erori în momentul transcrierii notelor de pe borderou pe lucrare sau de pe lucrare în aplicație”.

Amintim, pe 26 iunie secretarul de stat Florian Lixandru a declarat la TVR: “Anul acesta, Ministerul Educației a achiziționat platforma pe care se va realiza evaluarea digitalizată (…) urmând să extindem evaluarea digitalizată la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat în toate centrele de examen din țară.”

Pe 27 iunie, Ministrul Ligia Deca a anunțat că „evaluarea digitalizată se va generaliza, începând cu sesiunea din august a examenului național de bacalaureat de anul acesta”.

Pe 29 iunie, Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat pentru Edupedu.ro: „Lucrările de la examenele care vor fi organizate începând cu sesiunea din august a examenului de bacalaureat vor fi evaluate digitalizat pe o platformă nouă, dar cu funcționalități similare celei Intuitext, folosite în pilotarea evaluărilor digitalizate, platformă cumpărată de la Softwin, compania care realizează Intuitext”.

În 2023, corectarea digitalizată a lucrărilor de la Evaluarea Națională și BAC 2023 s-a făcut în aceleași două județe ca anul trecut, Dâmbovița și Călărași. Pilotarea corectării digitalizate pentru Evaluarea Națională și BAC 2023 ar fi trebuit să se facă în județele Alba, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Gorj și Satu Mare.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2023:

16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor

29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale

Săptămâna trecută a avut loc echivalarea probelor de competențe cu mediile din liceu la Limba română, limbi străine și Tehnologia Informației, la examenul național de Bacalaureat 2023, pentru sesiunea august-septembrie.