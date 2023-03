Fenomen astronomic EXTREM de rar: Cinci planete se vor alinia într-un spectacol nemaiîntâlnit de 17 ani

Cazul crimei care a îngrozit Alba: Mama bebelușului ucis de tatăl său, dată dispărută, în 2020, la Arad

Tânăra mamă a copilașului ucis în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din municipiul Alba Iulia, chiar de către tatăl său a fost dată dispărută, în toamna anului 2020, fiind căutată de polițiștii arădeni.

Pentru găsirea C. I., soțul ei a făcut o postare pe rețelele de socializare. Acesta a declarat atunci că are doi copii minori împreună cu tânăra. La 1 noiembrie, C. i-a scris soțului ei pe Facebook, mesaj în care spunea că a plecat din vina lui, scrie Special Arad.

Potrivit informațiilor jurnaliștilor de la Special Arad, polițiștii arădeni au dat de urma tinerei, aceasta declarându-le că nu a fost victima vreunei infracțiuni, însă nu s-a întors acasă, la Arad.

„În dimineața zilei de 29 octombrie, C.-G. I., de 23 de ani, a plecat de la domiciliul ei, de pe raza municipiului Arad și de atunci nu s-a mai întors. Semnalmente: înălţime 165 cm, aprox. 60 kg, constituţie atletică, faţă ovală, ten deschis, ochi căprui, păr șaten, lung. Când a fost văzută ultima data, tânăra purta pantaloni jeans de culoare închisă, geacă roșie și încălțăminte sport mov. Are asupra sa o poșetă de culoare închisă. Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea celei dispărute sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de poliție”, a fost anunțul pe care IPJ Arad l-a publicat în legătură cu dispariția femeii.

Mesajul de adio al tatălui

Bărbatul (Bogdan R.) i-a trimis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mamei copilului, fosta sa parteneră, o serie de mesaje, care au alertat-o. Copilul era la el, în weekend. Cei doi au fost împreună doi ani, iar din octombrie anul trecut, femeia ar fi plecat de la el.

Inițial, bărbatul a răspuns la telefon și a dat asigurări că fiul său este bine, fiind dispus să demonstreze acest lucru, însă a refuzat să comunice unde se află, iar ulterior nu a răspuns la telefon, și nici la ușa apartamentului situat într-un bloc de pe strada Livezii, din Alba Iulia, în care locuia cu chirie. Când, în final, polițiștii au intrat în locuință i-au găsit pe cei doi, copilul de 1 an și tatăl acestuia, spânzurați.

Bărbatul a lăsat pe o reţea de socializare un mesaj în care îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că un alt bărbat petrece mai mult timp decât el cu fiul său.

„Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am ştiut că i-ai dat o nouă figură paternă lui D.? Cum ai permis necunoscutului acesta să fie în aceeaşi casă cu bebeluşul meu? Ce ştii despre el? De ce îţi baţi joc de băiatul meu? Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest străin? V-am întrebat «ce planuri de viitor aveţi cu băiatul meu?» Şi nu aţi spus nimic. Eu ţin la familia mea, la băiatul meu, dar de ce te laşi manipulată de C. C.?”, a scris, printre alele, bărbatul de 27 de ani.