Femeie din Sebeș, posesoare al unui mandat de executare pentru furt, REȚINUTĂ de polițiști. A fost depusă la Penitenciarul Aiud...

Obiceiuri si traditii de Sfantul Nicolae • Obiceiurile de Mos Nicoale sunt consemnate în traditia occidentală, precum și în tradiția românească. Sfântul Nicolae este sărbătorit în 6 decembrie, fiind supranumit și ”Făcătorul de minuni”, patron al Greciei. El este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății.

„Sa împarți averea săracilor”

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut in localitatea Patara din Asia Mica, in cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriți si creștini devotați.

Crescut in spiritul poveței creștine „sa împarți averea săracilor”, Sfântul Nicolae si-a dat întreaga moștenire pentru a-i ajuta pe nevoiași.

Mare apărător al ortodoxiei

La primul sinod ecumenic ținut la Niceea, in anul 325, acesta a fost recunoscut drept un mare apărător al ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform căreia Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu puteri supranaturale.

Obiceiuri de Mos Nicolae

Originea obiceiului de a da o nuia celor neascultători

Nicolae, ajuns, episcop de Myra de la o vârsta frageda, îngrijorat de o posibila ruptura care putea avea loc in Biserica, i-a dat ereticului Arie o palma. Astfel, potrivit bisericii, de la palma Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, pe 6 decembrie, cei neascultători sa fie loviți cu nuielușa in semn de avertisment.

Tot tradiția spune ca nuielușa cu care este lovit neascultătorul trebuie sa fie de mar, iar daca aceasta, pusa in apa, va înflori pana la Nașterea Domnului (Crăciun), înseamnă ca sfanțul „a mijlocit” iertarea celui care a fost lovit.

Sfântul Nicolae a știut, însă, ca după mustrare se cere mângâiere. Astfel, el a făcut multe daruri săracilor, i-a liniștit pe cei întristați si a vindecat, cu putere de la Dumnezeu, pe bolnavi.

Protectorul celor săraci

De numele sfanțului sunt legate mai multe povesti creștine, printre care si aceea potrivit căreia acesta ar fi oferit, in secret, diferite bunuri materiale fiicelor unui om sărac, aflate in pericol de a ajunge sclave pentru ca nu aveau o zestre suficienta pentru a-si găsi un soț.

Dar Sfântul Nicolae nu este numai protectorul celor săraci, ci si al copiilor, al marinarilor si al victimelor judecaților nedrepte, fiind venerat in întreaga lume.

Sfântul Ierarh Nicolae a murit in anul 340, iar, din anul 1087, moaștele sale sunt păstrate la o biserica ce ii este dedicata, in Bari, in sudul Italiei.

Traditii de Sfantul Nicolae

Sfântul Nicolae, in tradiția românească

In tradițiile romanești, Sfântul Nicolae apare pe un cal alb, aluzie la zăpadă care cade in luna decembrie; păzește soarele, care încearcă sa se refugieze pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte pentru a lasă lumea fără lumina si căldura; este iscoada a diavolului; stăpânește apele, fiind patron al corăbierilor pe care ii scapă de la înec; apară soldații in război, motiv pentru care aceștia li invoca in timpul luptelor; ajuta văduvele, orfanii si fetele sărace care vor sa se mărite.

A salvat de la moarte trei bărbați condamnați pe nedrept

Istoria vieții Sf. Nicolae vorbește si despre o alta minune si anume ca a izbăvit de la moarte pe trei bărbați năpăstuiți pe nedrept.

Pe când aceștia erau in închisoare au aflat de timpul când aveau sa fie omorați si au chemat pe sfânt in ajutor; i-au pomenit si de binefacerile ce le făcuse cu alții, cum izbăvise de moarte pe alți trei bărbați din Lichida.

Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor si gata spre apărare, s-a arătat in vis împăratului si exarhului; pe exarh l-a mustrat pentru ca a defăimat împăratului pe cei trei bărbați, iar împăratului i-a arătat si i-a dovedit ca bărbații aceia sunt nevinovați si ca din pizma au fost parați ca au uneltit împotriva lui.

Si așa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la moarte, a adăugat părintele Bogdan.

Copiii primesc dulciuri in ghetuțe si brad

Copiii tuturor tarilor creștine au fost învățați ca, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, Sfântul Nicolae vine si le încarcă galoșii, bocancii sau bradul cu dulciuri, jucării sau daruri din ce in ce mai costisitoare, dar unii găsesc si cate o nuielușa. In unele zone, copii ii lasă moșului apa si morcovi pentru calul sau.

In colindele romanești, cantate in plina iarna, se vorbește despre florile dalbe, flori de mar. Asta pentru ca bătrânii cunoșteau si ei ca acea joarda a Sfântului Nicolae trebuie sa fie una de mar, iar daca aceasta, pusa in apa, va înflori pana la Nașterea Domnului, înseamnă ca sfanțul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguța flori albe.

Nuielușele de mar care înfloresc, semn ca greșelile au fost iertate

Daca la Sfântul Andrei se punea la încolțit grâul pentru a vedea cum va fi anul care vine, de Sfântul Nicolae se pun in apa crenguțe de pomi fructiferi, pentru ca acestea sa înflorească, dovada iertării greșelilor, după cum spun tradițiile populare.

Nicolae, unul dintre cele mai răspândite si îndrăgite nume

Sfântul Nicolae este unul dintre numele cele mai îndrăgite si mai răspândite.

Numele este format din cuvintele grecești Nike – victorie, biruința si laos – popor, om ce face parte dintr-un popor victorios.

Tradiții occidentale

In Europa, in secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor si a activităților caritabile.

Astfel, in Germania, Franța si Olanda, ziua de 6 decembrie este considerata o sărbătoare religioasa, când sunt oferite cadouri copiilor si săracilor.

Multe tari si-au păstrat propriile obiceiuri si tradiții de Sfântul Nicolae.

Astfel, in unele culturi, Sfântul Nicolae călătorește cu un însoțitor care li ajuta.

In Olanda, episcopul călătorește pe un vapor, sosind pe 6 decembrie. Are la el o carte mare, din care afla cum s-au purtat copiii olandezi in timpul anului. Cei cuminți sunt răsplătiți cu daruri, iar cei obraznici sunt luați de asistentul sau, Black Peter.

In Germania, Sfântul Nicolae călătorește tot cu un însoțitor, cunoscut drept Kinect Utrecht, Krampus sau Pelzebock, care vine cu un sac in spate si o nuia in mana. Copiii obraznici sunt pedepsiți cu lovituri de nuia.

La creștinii din Ghana, moșul care aduce daruri vine din jungla, in timp ce in Hawai, el coboară din barca.

In Danemarca, cel care aduce daruri cară un sac in spinare si este purtat de reni. Copiii pregătesc o farfurie cu lapte sau o budinca de orez, in speranța ca aceasta va fi mâncata de elfi, personaje despre care se crede ca li ajuta pe aducătorul de daruri.

Polonezii cred ca darurile vin de la stele, in timp ce ungurii spun ca ele sunt aduse de îngeri.