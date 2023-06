Femeie din Alba, condamnată după ce a furat un ghiul din aur, chiar din locuința victimei. Se va afla sub supraveghere timp de doi ani

Construirea unui pod în Lopadea Nouă, peste râul Rât: Licitația de peste 650.000 de lei, lansată în SEAP

Comuna Lopadea Nouă a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția unor lucrări în cadrul proiectului „Construire pod în localitatea Lopadea Nouă peste râul Rât”. Valoarea totală a investiției este de 650.259,36 de lei, fără TVA.

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie auto pietonală în localitatea Lopadea Nouă, comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba, precum si pentru asigurarea acesteia în condiţii de siguranta si confort, Primăria comunei Lopadea Nouă a iniţiat acţiunea de realizare a proiectului „Contruire pod în localitatea Lopadea Nouă peste râul Rât”.

Amplasamentul prezentului proiect se află în intravilanul localităţii Lopadea Nouă, comuna Lopadea Nouă.

Strada pe care se doreşte realizarea noului pod se numeşte Strada Kiskut, iar prin realizarea podului se va asigura accesul rutier si pietonal intre Strada Kiskut si Strada Alszegd in intravilanul localităţii Lopadea Noua conform planului de încadrare.

Soluţia tehnică aprobată în cadrul S.F.-ului este cea prezentată în proiectul tehnic:

Elemente caracteristice ale podului proiectat:

• Construire pod nou rutier dimensionat conform normativelor in vigoare cu lăţimea parţii carosabile de min. 4.00m fundat direct prin intermediul unui bloc de fundare din beton.

• Amenaj are trotuar pietonal pe pe pod;

• Decolmatarea si amenajarea albiei in amonte si aval;

• Dispunerea parapetelor de siguranţa pe pod si pe rampele de acces;

• Realizarea sistemului de semnalizare si marcaj;

• Amenajarea rampelor de acces cu impracaminte rutiera cu latimea de min. 4.00m

• Mutări si protejări instalaţii: Nu este cazul.

• Situaţia existenta a reţelelor de utilităţi: Nu este cazul

Structura rutieră proiectată pe rampe:

• 2x 4 cm strat de uzura din MAS16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 6052016;

• Sistem rutier existent/Umplutura din balast + balast stabilizat.

Amenajare albie si maluri:

• Se vor amenaja aripi din beton pe ambele maluri amonte si aval pe o lungime de 12.00m si pereu din beton cu grosimea de min. 20 cm peste un strat de balast pe talveg.