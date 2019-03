Femeie DECEDATĂ într-un apartament din Cugir. Pompierii sunt la fața locului

Duminică dimineața, la ora 9,31, în urma unui apel prin SNUAU că e posibil un incendiu într-un apartament dintr-un bloc de pe str. 21 Decembrie 1989 din orasul Cugir, pompierii de la SVSU Cugir au ajuns la fața locului și au găsit o femeie de aproximativ 70 de ani decedată.

”La ora 9.31, prin SNUAU 112 s-a primit un apel prin care se anunta un posibil incendiu cu degajare de fum într-un apartament dintr-un bloc de pe str. 21 Decembrie 1989 din orasul Cugir.

La fata locului a intervenit SVSU Cugir cu o autospeciala de lucru cu apa si echipajul SMURD Cugir.

Pompierii voluntari de la Cugir au fortat usa apartamentului si au patruns in interior.

Într-adevar, apartamentul era inundat cu fum iar incendiul se manifesta localizat doar la o saltea.

In zona respectiva a fost gasita o persoana de sex feminin (aprox. 70 ani) decedata.

De la ISU Alba a fost trimisa o echipa de cercetare pentru stabilirea cauzelor care au dus la izbucnirea incendiului.

In functie de rezultatul cercetarilor vom face precizari ulterioare.

Precizare:

1. incendiul nu a afectat apartamentul ci doar salteaua pe care a fost gasita persoana respectiva.

2. Nu a fost nevoie ca ceilalti locatari sa fie evacuati”, a transmis ISU Alba.

Revenim cu amănunte.