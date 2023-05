FAKE NEWS semnalat de IGSU: Mai mulți oameni au primit mesaje cu măsuri de autoprotecție în cazul contaminării radioactive a mai multor regiuni din țară

FOTO| Doi tineri au lăsat străinătatea și s-au stabilit în Alba: Povestea cafenelei mobile „Bici Coffee Bar”

Marian Casoni și Geanina Bernea sunt doi tineri ambițioși despre care nu puteam să nu scriu, mai ales la rubrica „Oameni de lângă noi”. După doi ani de străinătate, s-au gândit că locul lor este acasă și s-au întors, deschizându-și propria afacere chiar în orașul Marii Uniri.

Astfel, „Bici Coffee Bar” o idee împrumutată de către cei doi, a început să devină un punct greu de ratat în șanțurile cetății Alba Carolina, latura de Vest nu doar pentru albaiulienii care își fac plimbarea obișnuită, dar și pentru turiștii care poposesc câteva ore în orașul nostru.

– Cum a început această poveste pentru voi?

– Am muncit aproape doi ani în Germania împreună, la un retailer mare de îmbrăcăminte, în Munchen. Chiar dacă traiul de acolo și banii pe care îi poți câștiga nu se compară cu țara noastră, tot am decis să ne întoarcem, dintr-un dor mare pentru casă. Nici măcar pandemia și războiul care încă bătea la ușă la acea vreme nu ne-au oprit să încercăm să facem o afacere din ce ne place. Deci, cu banii strânși în cei 2 ani petrecuți la muncă în străinătate, am decis să punem în aplicare ideea pe care am considerat-o cea mai potrivită pentru societatea noastră grăbită, mereu pe fugă, respectiv o cafenea mobilă.

– Care a fost partea cea mai grea în deschiderea acestei afaceri?

– Birocrația, evident! A durat foarte mult până să obținem avize, autorizații, pentru că la noi în țară toate astea se primesc greu. Dar nu am renunțat și cu foarte multă răbdare am realizat ceea ce ne-am dorit și putem spune că suntem mândri de noi, iar dacă ar fi să dăm timpul înapoi, am proceda la fel.

– Voi aveți o cafenea mobilă, dar totuși sunteți într-un singur loc. Cum se explică asta?

– Noi prima dată am văzut-o în Germania, în zona Munchen, unde am locuit doi ani, și ne-a plăcut conceput de mobilitate. Acolo este ideea asta de „după val”, „după lume”. La ora 12.00 te duci în fața Catedralei, la 14.00 te duci în fața facultății, dar cei de aici nu funcționează după acest sistem. Pentru a putea sta aici plătim o taxă zilnică, indiferent de numărul de clienți pe care îi avem. În primul an a fost destul de dificil pentru noi din cauza unui sezon estival cu foarte puțini turiști care aleg să viziteze șanțurile cetății, dar anul acesta pare să fie promițător.

– Ce îmi spuneți de produsele pe care le aveți?

– Cred că recomandarea cea mai corectă ar fi că „avem pentru toate vârstele”. Iar dacă vorbim de preparatul cafelei și al diferitelor sortimente din meniu, nu suntem deloc modești și putem spune că avem o experiență lungă în domeniul ospitalității. De fapt, această pasiune ne-a și adus împreună ca și cuplu pentru că ne-am cunoscut în timp ce serveam clienți la Discoteca Tineretului din Costinești.

– Povestiți-mi despre mascota de pe bicicletă.

– Vai, da! Merită să îți povestim că am primit chiar bani pe „Țapul Pablo” și nu am vrut să îl dăm. Chiar în prima zi când am deschis, domnul care deține parcul de distracții ne-a ajutat foarte mult și am jucat și eu cu 10 lei la ruleta cu jucării și am prins joker-ul. Așa l-am câștigat pe ”Țapul Pablo” și de atunci am zis că el este norocul meu și trebuie să rămână pe bicicletă. Au fost turiști care au vrut să îl cumpere, dar nu am dorit să îl dau.

– Care sunt planurile voastre de viitor?

– Ne dorim să ne deschidem cafeneaua noastră, dar deocamdată ne mulțumim cu ce am realizat. Bicicleta atrage foarte mult atenția, mai ales în rândul turiștilor, cred că unul din 20 de turiști se oprește să facă poză la bicicletă, atât de încântați sunt de acest concept. Bicicleta este făcută în Alba Iulia de către un inginer, deci nu e cumpărată din altă parte și aici va și rămâne, indiferent de ce ne rezervă viitorul.

– Ce sfaturi aveți pentru tinerii la început de drum care doresc să își deschidă o afacere?

– Să aibă multă răbdare și să nu reunuțe. Sunt multe hopuri de care se vor lovi, dar dacă își doresc cu adevărat, să meargă până în pânzele albe.