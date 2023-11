Extinderea rețelelor de canalizare menajeră și apă, în Galda de Jos: A fost solicitat aviz din partea APM Alba

Primăria comunei Galda de Jos a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Extindere rețele de canalizare menajeră și apă în localitatea Galda de Jos, comuna Galda de Jos, județul Alba”.

Realizarea proiectului prezinta avantaje economice si din punct de vedere al protectiei mediului prin:

reducerea poluarii apelor de suprafata si subterane;

dezvoltarea mediului local de afaceri;

Canalizarea:

Realizarea retelelor centralizate de canalizare in comuna GALDA DE JOS si transportul apei uzate colectate la sistemul existent din acesta, constă în: retele de canalizare pe străzi, acestea functionand fie gravitational, fie sub presiune, in functie de configuratia reliefului. Colectoarele de canalizare vor fi amplasate pe domeniul public.

Alimentarea cu apa:

Extinderea sistemelor de alimentare cu apa in comuna GALDA DE JOS, din sistemul de alimentare cu apa existent constand din: conducta de alimentare cu apa pozata pe drumul public existent.

Descriere soluţie tehnica Galda de Jos:

Pe strazile studiate reteaua de canalizare este prevazuta gravitational din PVC KG i-ar in zonele cele mai joase sunt prevazute statii de pompare care pompeaza apa uzata in reteau gravitationala de unde este canalizata spre statia de epurare existenta (existenta in localitate Galda de Jos).

Astfel ca in SP din zona se colecteaza apa menajera de pe strazile studiate, apoi este pompata in cel mai apropiat camin exisent/ SP existenta.Racordurile vor fi executate prin amplasarea caminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor in zonele carosabile si asfaltate a drumurilor din localitate executia traversarilor se va raliza prin subtraversare cu foraj orizontal, daca este cazul.

In zona de accese unde prin lucrarea de canalizare este necesara spargerea acceselor acestea se vor reface si vor fi aduse la starea initiala inainte de interventie. In zonele unde exista trotuare daca in urma interventiei este necesara spargerea trotuarelor, acestea vor fi refacute si aduse la starea initiala inaintea interventiei.

Se propune realizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare menajeră din Comuna Galda de Jos.