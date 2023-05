Examen auto 2023: LISTA unităţilor de asistenţă medicală, din Alba, autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților

VINERI| 21 de ani cu Skepsis, sărbătoriți cu piesa ”Domnul de Pourceaugnac”, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Vineri, 26.05.2023, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, vă invităm la spectacolul Domnul de Pourceaugnac, după Moliere, o comedie clasică prezentată ca un omagiu adus celebrului autor francez, de la moartea căruia se împlinesc anul acesta 350 de ani.

Domnul de Pourceugnac este un gentilom prosper din Limoges, care soseşte în Paris pentru a se căsători cu Iulia, fiica lui Oronte, un gentilom parizian. Totul este aranjat, nunta nu e decât o formalitate, însă provincialul nostru este pe cale să descopere că în capitală multe lucruri nu sunt ceea ce par a fi și că în marele oraș îți poți face repede prieteni binevoitori care pot să te ajute dar și să îți facă viața un coșmar. Cea mai frumoasă zi din viața Domnului de Pourceaugnac aduce ca prin minune o serie întreagă de necazuri și probleme pe capul acestuia. Cum va reuși să scape vom afla împreună, cu zâmbetul pe buze.

Spectacolul nu este doar un omagiu adus celebrului autor francez, este și o reală sărbătoare, dat fiind că în luna Mai trupa de teatru Skepsis împlinește 21 de ani de la înființare:

”Moliere este unul dintre autorii noștri preferați, așa încât nu puteam să lăsam să treacă acest an fără a aborda una dintre piesele sale. Pe de altă parte, cum am fi putut sărbători împlinirea a 21 de ani alături de publicul nostru decât în spiritul umorului isteț și în atmosfera de convivialitate pe care teatrul lui Moliere reușește să o creeze întotdeauna? Am ales o piesă care să permită să urce pe scenă actori de mai multă sau mai puțină vreme tineri ai trupei noastre, cu încrederea că vom trăi împreună o seară memorabilă!” – Viorel Cioflică, Coordonator.

Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți pensionari; 5 lei pt copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Marți, 23.05.2023, între orele 09.00-15.00 și Vineri, 26.05.2023 până la ora 18.30. Fondurile obținute astfel sunt direcționate exclusiv spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2023”.

Spectacolul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2023 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii Alba Iullia