Evaluarea Națională 2023: VAL de reacții negative din partea părinților, după rezolvarea contestațiilor. Un copil a sărit 2.400 de locuri în plus după reevaluare

Părinții copiilor de clasa a VIII-a, care au susținut examenul de Evaluare Națională 2023 anul acesta, sunt revoltați de diferențele mari dintre notele inițiale și cele de după contestație.

Faptul că unele note au crescut și cu un punct i-au făcut pe mulți să se revolte.

În comentariile de pe rețelele de socializare, în grupurile dedicate examenului de Evaluare Națională, mulți părinți și-au manifestat nemulțumirea după publicarea rezultatelor finale la Evaluare Națională 2023.

2.400 de locuri în plus după contestație

Mama unui elev spune într-un comentariu că fiul ei a primit 1,25 puncte în plus după contestația de la Limba română. „Fiul meu a crescut cu 2.400 locuri la Bucureşti. Diferenţa de 1,25 de puncte pe plus la limba română”.

O altă mamă spune că a primit în plus 1,2 puncte. „Da, a crescut la română cu 1.20!!! Știam că nu a primit nota corectă inițial. Cum este posibil să se corecteze în așa hal???”, a scris această.

Au fost și cazuri de copii care deși au primit câteva zecimi în plus după contestație, au pierdut locuri în ierarhia generală a județului din care sunt. „A crescut media, a scăzut poziția”, este un alt mesaj de pe rețelele sociale.

„Vi se pare normal că notele după contestații să crească și cu 1.5 puncte? Ce fel de profesori corectează inițial aceste lucrări? Câtă iresponsabilitatea din partea corectorilor!”, întreabă un părinte.

Ce se întâmplă cu cei care nu au făcut contestație

Dar dincolo de părinții care au primit în plus sau în minut puncte, mai sunt și cei cărora le-a fost teamă să facă contestații și acum regretă pentru că copiii lor au pierdut locuri în clasament.

„Evaluare naţională sau bătaie de joc? În urma contestaţiilor multe medii au crescut , ce să înţeleg că noi care nu am contestat şi am avut încredere în corectitudinea cadrelor care au corectat, deşi am fost nemulţumiţi de nota, am luat pe româneşte o mare ŢEAPA. Copil de 10 în gimnaziu cu 8.60 la limba română… copiii de 8 cu 9.30 după contestaţii, mărite cu 1 punct. Care sunt profesorii care au corectat eronat primii sau ultimii? Normal ultimii au corectat bine, ca aceia e nota finală. Cei care nu am făcut contestaţie am rămas cu media celor ce au corectat eronat ! Asta-i România, loto 6 din 49…”, scrie un părinte nemulțumit.

O altă mamă vorbește despre nedreptatea care i s-a făcut copilului său și felul în care va fi afectat pe termen lung. „Și eu sunt foarte dezamăgită. Nici băiatul meu nu a făcut contestație la limba română pentru că am zis să nu riscăm (avea 9,30) ….și drept pedeapsă a scăzut 18 poziții în ierarhie. Se pare că oricum ne-am riscat locul la un liceu bun. Va trăi tot timpul cu gândul că și el ar fi meritat mai mult… în condițiile în care nu greşise nimic la gramatica, grile și a acoperit toate cerințele. Deci i s-au scăzut 70 de sutimi pe aşa zisa modalitate de redactare. Cine răspunde pt.aceste greșeli de corectare? Se pare că tot copiii… că nu au riscat deși nu mai ei știu cât au muncit. Rușine să le fie acestor aşa ziși corectori! Să aibă pe conștiința acești copii și lacrimile lor!