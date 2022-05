Energia Săsciori și Viitorul Vama Seacă au urcat în ierarhie după victorii interne

Energia Săsciori și Viitorul Vama Seacă au marcat de 3 ori, au câștigat acasă și au urcat în ierarhia Ligii a 4-a, după etapa a 25-a

Energia Săsciori – Performanța Ighiu 3-2 (2-1): Precupescu (6), Nazarie (20), Sava (69)/ Tripșa (45, 74).

Al treilea succes la rând al săsciorenilor, cu B. Sava ce s-a apropiat la un gol de Val. Drăgan, ce conduce ierarhia golgheterilor, 24 24 de reușite. Energia a ajuns pe poziția a 5-a și o așteaptă derby-ul de la Șugag, meciul orgoliilor pe Valea Frumoasei.

Viitorul Vama Seacă – Spicul Daia Română 3-1 (1-0): H. Kiss (38), B. Găldean (72), S. Groza (83)/ Brânză (64)

Gruparea din Hopârta (foto) a urcat pe locul 8, după ce a furnizat una din surprizele rundei, rămânând imbatabilă pe propriul teren în acest an (4 victorii și un egal). Dăienii sunt în scădere de turație, cu un singur punct luat în 3 runde, și acela un pas fals acasă, 0-0 cu CS Zlatna. Este primul joc din acest an în care Spicul primește 3 goluri.

„Vreau să felicit adversarul, o echipă foarte bună. Eu fiind un antrenor la început, mă bucur că am reușit să înving o formație condusă de Ștefan Fogoroși, un antrenor preocupat de detalii, de la care am avut ce învăța. Îl respect foarte mult, am și colaborat cu dânstul, pe când eram jucător la Daia”, a declarat antrenorul Andrei Podar.