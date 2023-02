EMOȚIONANT: O tânără din Alba a ajuns în stare gravă la ATI după o anestezie făcută la Spitalul Cugir. Mesajul soțului ei

Suntem „mai catolici decât Papa”: De ce NU vor avea elevii vacanță de Paște în 2024

Ministrul Educației Ligia Deca a explicat de ce nu a dat vacanță de Paște în anul școlar viitor 2023-2024.

Potrivit structurii calendarului școlar, vacanța de primăvară pică la mijloc între sărbătorile pascale ortodoxe și cele catolice. Prezentă la Sibiu, Ligia Deca a spus că vacanța a fost aleasă între cele două sărbători pascale, din “egalitate de tratament între confesiuni”, și “echilibrarea modulelor din punct de vedere pedagogic”.

Ministrul Educației, Ligia Deca spune că nu a acordat vacanța de primăvară în timpul sărbătorilor pascale din 2024 pentru că e nevoie de “egalitate de tratament între confesiuni”. Amintim, potrivit calendarului aprobat de Minister recent, vacanța de primăvară din 2024 este între Paștele Ortodox și cel Catolic.

Ligia Deca mai aduce un argument: modulele de școală trebuie să fie echilibrate.

“Pentru anul școlar următor avem o situație deosebită. În anul respectiv avem o distanță mare între sărbătorile pascale catolice și sărbătorile pascale ortodoxe este cam o lună de zile. În logica împărțirii echilibrate a modulelor, adică să avem un număr de săptămâni comparabile, vacanța de Paște pică fix la mijloc. Da, deci există zilele libere legale pentru cele 2 sărbători, iar vacanța de primăvară pică undeva la mijloc. (…) Acesta a fost unul dintre motive, dar motivul principal pentru care această vacanță se află între cele 2 sărbători, pascale, pe lângă egalitate de tratament între concesiuni, este și echilibrarea modulelor din punct de vedere pedagogic. Este normal ca ele să nu fie dezechilibrate din punct de vedere al numărului de săptămâni. De aceea am rămas pe această barieră”, spune ministrul.

Ligia Deca e explicat și motivul pentru care nu a luat în considerare propunerea mai multor organizații și grupuri de părinți, reprezentate de Federația părinților și aparținătorilor legali din România (FEPAL) privind mutarea vacanței de primăvară în apropierea sărbătorilor cu zile libere legale, adică între 22-30 aprilie. Apoi în continuare ar urma zilele libere 1 Mai, 2 Mai, 3 Mai (Vinerea mare), 6 Mai (a doua zi de Paște).

Ministrul Educației precizează că nu au fost prezentate argumente pentru mutarea vacanței.

“Noi am avut în dezbatere publică structura anului școlar în contextul Comisiei pentru Dialog social, am cerut părerea elevilor, părinților, sindicatelor. Nu am avut în ședință argumentată nevoia mutării acestei vacanțe de primăvara dintre module înspre vacanța de Paște. Unul dintre argumentele pe care le-au adus pentru a păstra acea săptămână așa cum am propus-o inițial, este nevoia de spațiu în timpul vacanței pentru organizarea diferitelor etape ale olimpiadelor școlare”, a spus Deca.