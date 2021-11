Elveția, prima țară care organizează referendum pentru temeiul juridic al certificatului COVID

Cum arată autostrada A10 Sebeș-Turda, ultimele segmente care urmează să fie deschise circulației în luna decembrie 2021

Reporterii de la ziarulunirea.ro au filmat astăzi segmentul din lotul 1, de 1.5 kilometri, de la Alba Iulia Nord și tot lotul 2 al autostrăzii A10 Sebeș-Turda, cele două porțiuni de autostradă care urmează să fie deschise circulației în luna decembrie 2021.

Pe lotul 1 urmează să fie deschiși circulației ultimii 1.5 kilometri, de la Alba Iulia Nord până la Sântimbru, o mare parte din această porțiune fiind în zona dealului de la Pârâul Iovului.

Pe lotul 2 ar urma să fie deschiși cirulației 24.25 kilometri, de la Sântimbru până la Aiud. În total, având în vedere că mai sunt circa 3 km de autostradă muzeu pe capătul de la lotul 3, se vor da în circulație 28.75 kilometri de autostradă și se va putea circula pe tot segmentul de autostradă de la Sebeș la Turda, fiind prima autostradă din România pe care se va circula de la un capăt la altul.

Grecii de la Aktor erau astăzi puternic mobilizați, executând ultimele finisaje la parapeții de protecție, panourile antifonice, antiorbire și la rosturi (la km 26, în zona podului peste calea ferată de la Teiuș).

Potrivit declarațiilor recente ale directorului CNAIR, „deschiderea traficului rutier pe lotul 2 va face utilizabili încă 1,5 km până la nodul Alba Iulia (lot 1) şi cca 3 km până nodul Aiud (lot3). Vreau să reamintesc un aspect extrem de important, din punctul meu de vedere. În urmă cu o lună, când am preluat mandatul, proiectul lotului 2 al autostrăzii Sebeş – Turda, era considerat practic ratat, din cauza întârzierilor şi blocajelor. Astăzi putem să vorbim însă despre deschiderea în acest an a acestui lot. Autostrada Sebeş – Turda (A10) are o lungime de circa 70 km şi leagă autostrada A1 (Sebeş) cu autostrada Transilvania A3 (Turda)”.

Probabil circulația nu va putea fi deschisă chiar în 1 decembrie, Ziua Națională a României, întrucât nu vor putea fi finalizate toate elementele pentru siguranța traficului, dar există certitudinea că ea va fi deschisă în luna decembrie a acestui an. Firește deschiderea circulației va fi făcută cu restricții și limitări de viteză pe aproximativ 1 kilometru, în zona Oiejdea, unde consolidarea versantului nu va fi finalizată mai devreme de primăvara anului viitor. Tot atunci vor fi terminate spațiile de servicii și CMID-ul.

La finalul anului 2021, traficul de coșmar între Alba Iulia și Aiud va deveni o amintire urâtă