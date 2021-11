Elevii de gimnaziu și de liceu vor avea vacanța de iarnă mai SCURTĂ cu o săptămână: Când se vor întoarce în bănci

Vacanța de iarnă va fi mai scurtă cu o săptămână pentru elevii de gimnaziu și de liceu, care vor reveni la ore în 3 ianuarie 2022. Elevii din clasele primare se vor întoarce din vacanță în 10 ianuarie 2022, a anunțat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educației a spus că a primit cereri să se păstreze datele pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, dar și numărul de săptămâni de curs pentru toți elevii.

„Acest lucru se poate face prin compensarea celor două săptămâni de vacanță cu o săptămână de vacanță pentru gimnaziu și liceu în perioada 3-10 ianuarie și cu o singură săptămână pentru cei din primar care vor veni la școală tot de pe 10 ianuarie.

Se va relua activitatea în semestrul doi și va continua până în 27 mai pentru clasa a XII-a, a XIII-a și 3 iunie pentru clasa a VIII-a, 10 iunie pentru toți ceilalți elevi.

Compensarea se face printr-o săptămână de vacanță în 3-10 ianuarie pentru elevii din gimnaziu și liceu, pentru a doua săptămână renunțându-se la săptămâna Școala Altfel, iar pentru elevii din învățământul primar se va renunța doar la Școala Altfel.

Astfel, elevii vor intra în vacanță pe 23 decembrie și vor reveni la școală în 3 ianuarie – cei de gimnaziu și liceu, și în 10 ianuarie – clasele 0-4″, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Cu o teză mai puțin

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a informat a semnat ordinele care prevăd ca elevii de clasa a VIII-a şi cei de liceu să susţinută cu o teză mai puţin, iar numărul de note necesar încheierii mediei să fie micşorat.

El a precizat, într-o conferinţă de presă, că, în situaţia în care vor apărea cazuri speciale, mediile vor putea fi încheiate după revenirea elevului în şcoală, chiar dacă aceasta are loc în cel de-al doilea semestru.

„Am semnat şi am trimis la Monitorul Oficial cele două ordine de ministru, care reglementează structura anului şcolar şi care reglementează modificările aduse Regulamentului de organizare şi funcţionare în învăţământul preuniversitar (ROFUIP), în sensul în care se micşorează numărul de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. (…) De asemenea, am transmis în teritoriu către Inspectoratele Şcolare Judeţene lista tezelor care vor fi susţinute în acest an. Elevii din gimnaziu, mai exact elevii de clasa a VIII-a, vor avea o teză mai puţin, iar elevii de liceu vor avea, de asemenea, o teză mai puţin. De la patru teze în general s-a redus la trei teze, cu excepţia elevilor din învăţământul profesional, care aveau deja trei teze”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, elevii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a vor susţine în continuare teze la două discipline – Limba Română şi Matematică.