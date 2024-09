Eleva din județul Alba cu singura medie de 10 la examenul de Bacalaureat 2024, va primi 5.000 de lei din partea statului

21 septembrie 2024 | „Let’s do It, Alba!”: Mii de voluntari din județ participă la Ziua de Curăţenie Naţională Peste 3.800 de voluntari din Alba s-au înscris pentru a participa la cea de-a XI-a ediţie a Zilei de Curăţenie Naţională organizată sâmbătă, 21 septembrie, de „Let’s Do It, Romania!”. Punctul de întâlnire pentru voluntarii din […]