ELECTRICA: Localitățile din Alba în care sunt programate întreruperi ale furnizării energiei electrice, în perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2023. Completare pentru 20-26 noiembrie

FOTO | Ziua Toleranței, celebrată de elevi ai Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia: Au oferit trecătorilor din oraș zâmbete, „high-five” și îmbrățișări gratuite

Elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au celebrat Ziua Toleranței într-un mod unic. Aceștia, împreună cu profesorii coordonatori, au pornit prin municipiu oferind zâmbete și îmbrățișări gratuite trecătorilor.

„De Ziua Internațională a Toleranței am oferit și am primit de la copiii noștri câteva lecții frumoase despre cât de simplu, curat, gingaș și necostisitor poți să sensibilizezi și să inspiri pe cei din jur la gesturi mici, dar pline de dragoste.

Am văzut zâmbete largi, oameni cum se luminează privindu-ne și ascultându-ne povestea despre toleranță, armonie și prietenie și chiar lacrimi în ochi… la cei opriți „întâmplător” pe stradă și la noi toți.

Apoi am dus toleranța mai departe, printr-o scurtă vizită, cu zâmbete, „high-five” și îmbrățișări colegilor noștri de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, context potrivit de a povesti cu doamnele profesor de acolo și cu doamna noastră profesor de sprijin despre toleranță, colaborare și suport.

– „Doamnaaa, simt că m-am încărcat pozitiv…”

– „Da? Așa simți, chiar dacă ai oferit din timpul tău, energia ta, atâtea zâmbete și îmbrățișări?”

– „Daaa, pentru că atunci când am oferit… am și primit!”

Așa este, am și primit!

Și-am experimentat, nu doar învățat… și-am dat mai departe”, a transmis, prin intermediul paginii de socializare, Maria-Ioana Badale Bogdan, profesor consilier școlar la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia.