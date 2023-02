Eficientizarea energetică a Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia. Aprobarea devizului general, pe masa consilierilor locali

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința de marți, 7 februarie 2023 proiectul privind înființarea ”Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți „Sf. Stelian”, destinat copiilor cu vârste între 14-18 ani care provin din familii cu nevoi materiale și financiare, în cadrul cărora riscul de separare a copilului crește, precum și riscul de abandon școlar și chiar de a nu fi înscriși în sistemul național de învățământ.

Rolul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, prin Compartimentul Protecției Copilului este acela de menținere a copilului în familia sa prin acordarea de beneficii și servicii sociale specializate. în urma unor evaluări de stabilire a nevoilor copilului și ale familiei se întocmește Planul de servicii în colaborare cu părinții copilului. De cele mai multe ori serviciile acordate acestor familii se fac prin centre de zi care desfășoară activități de îngrijire, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, care acordă aceste servicii doar până la vârsta de 14 ani .De aici apare nevoia unui Centru de zi pentru copii cu vârsta între 14-18 ani.

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia are o bază de date cu peste 40 copii cu vârsta între 14-18 ani, care provin din familii cu nevoi materiale și financiare, în cadrul cărora riscul de separare a copilului crește, precum și riscul de abandon școlar și chiar de a nu fi înscriși în sistemul național de învățământ. Exista la nivelul direcției un număr de 30 planuri de servicii întocmite cu scopul de menținere a copilului în familie, respectiv prevenirea separării acestuia de familie, pentru această categorie de vârstă, pentru care nu s-au putut oferi servicii complete de îngrijire, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, etc. pentru părinți.

Prin structura existentă a Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, nu se acoperă nevoia identificată pentru copii cu vârsta 14-18 ani, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții acestora.

Totodată, la nivelul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, prin intermediul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, ”Sf. Maria” și prin intermediul celor două parteneriate cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – se acoperă nevoia de oferire de

servicii sociale pentru 30 de copii expuși riscului de separare de familie, care au vârsta de până la 14 ani.

Având în vedere că la nivelul municipiului Alba Iulia, nu există alte centre de zi de natură publică sau privată, sau de tip ONG care să acopere nevoia actuală față de această categorie de vârstă, susținem că serviciile viitorului centru se pot raporta în rândul beneficiarilor de pe întreaga comunitate a municipiului.

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia a identificat și soluția de satisfacere a acestei nevoi și se va depune o cerere de finanțare pentru înființarea și construcția unui Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți și dotarea acestuia pentru o bună funcționalitate, cu o valoare maximă eligibilă de 484.000 Euro fără TVA, cu respectarea cerințelor din ghidul specific.

Considerăm că alegerea locației în cadrul unui centru existent precum Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, ”Sf. Maria”, aflat în strada Amsberg, nr. 34 A, localitatea Alba Iulia, județul Alba este potrivit pentru a demara acest proiect întrucât ambele centre pot avea același obiectiv general de creștere a gradului de acces la serviciile sociale. Se propune ca numele reprezentativ al viitorului centrul de zi să fie: Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți „Sf. Stelian,, cod 8891CZ-C-II în cadrul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, fără personalitate juridică.

Beneficiarii centrul de zi deja existent, primesc servicii de asistență socială până la vârsta de 14 ani, urmând ca ulterior împlinirii vârstei de 14 ani să existe accesul la servicii de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți, fie ca forma de continuitate, fie ca indetificare de cazuri noi.

Perioada de implementare a activităților proiectului va cuprinde, în mod obligatoriu, o perioadă de maximum 8 luni de funcționare a serviciului social nou creat și nu depășește termenul de 31 decembrie 2024.

GHIDUL SPECIFIC

Ccondiții de accesare a fondurilor europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte pnrr/2022/cl3/il Componenta 13 – reforme sociale Investiția II: crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, prevede:

„Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

In cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 13 – Reforme sociale/Investiția II – MFTEȘ, în conformitate cu legislația în vigoare.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

-330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape;

-484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale.

Foto: comunitate.copii.ro