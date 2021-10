Efectele pandemiei: Alba, județul cu cele mai semnificative creșteri ale numărului de firme radiate în primele opt luni din 2021

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu 30,96% în primele opt luni din acest an, comparativ cu perioada similară a anului 2020, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri în primele opt luni ale acestui an au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 6.824 (plus 34,44% faţă de ianuarie-august 2020) şi în judeţele Timiş – 2.033 (plus 52,86%), Constanţa – 1.826 (plus 27,87%) şi Cluj – 1.822 (plus 22,20%).

Cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 331 (în creştere cu 58,37% faţă de primele opt luni ale anului trecut), Covasna – 358 (plus 59,11%) şi Călăraşi – 369 (plus 44,14%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 71,20%), Covasna (plus 59,11%), Ialomiţa (plus 58,37%) şi Vrancea (plus 58,29%). În perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

În luna august 2021, au fost consemnate 4.575 radieri de firme la nivel național. Cele mai multe în Bucureşti (776) şi în judeţele Timiş (252), Ilfov şi Constanţa (223).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 11.517 (plus 33,18% raportat la ianuarie-august 2020), construcţii – 3.926 (plus 29,87%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 3.550 (plus 31,04%) şi industria prelucrătoare – 3.386 (plus 31,04%).

În ceea ce priveste insolvența, peste 3.000 de proceduri noi de insolvenţă s-au deschis numai în primele şase luni, cu 23% mai multe faţă de nivelul înregistrat în acelaşi interval al anului trecut.

Totodată, pierderile financiare cauzate de firmele insolvente în primul semestru al anului 2021 au fost aproape de 2 miliarde lei, de cinci ori sub nivelul corespondent din 2015 şi cel mai scăzut din ultimul deceniu. Referitor la distribuţia sectorială a insolvenţelor, cele mai multe insolvenţe deschise în primul semestru al anului curent au fost înregistrate în sectorul construcţiilor (542), urmat de comerţul cu amănuntul (455) şi comerţul cu ridicata şi distribuţie (409).

Sursa: playtech.ro