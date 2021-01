Educația Juridică inclusă ca materie în școli. Propunerea asociației VeDem Just pentru planul cadru de învățământ

Se propune integrarea Educației Juridice în planul cadru de învățământ, de către asociația VeDem Just, anunțată într-un comunicat de presă, care se descrie drept un “think tank pentru justiție, pornind de la învățământul juridic”, propunere transmisă Comisiei de validare a proiectelor planurilor-cadru pentru învățământul liceal și profesional din Ministerul Educației.

Potrivit acestuia, “educaţia juridică este o materie care integrează toate propunerile şi obiectivele asumate în România prin diverse documente pentru combaterea infracţionalităţii încă din faza şcolară în diverse sectoare: familie, şcoală, online etc.

Această propunere are la bază angajamentul luat de statul român, ca membru al Naţiunilor Unite, la cel de-al 13-lea congres pentru prevenirea infracţionalităţii şi justiţie penală, exprimat prin Declaraţia de la Doha din anul 2015 pentru promovarea statului de drept la național şi internațional. De asemenea, corespunde cu acţiunile asumate în cadrul proiectului „România educată”.

Comunicatul amintește că în anul şcolar 2020-2021, educaţia juridică a fost aleasă ca opţional în curriculum la decizia şcolii în 93 de unităţi de învăţământ din 27 de judeţe şi mun. Bucureşti, unde se predă pentru 4162 de elevi din 157 de clase, de către 111 profesori care au la bază specialităţi socio-umane.

Proiectele planurilor-cadru sunt în prezent în dezbatere publică.

Sursă: edupedu.ro