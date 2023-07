Eduard Hellvig a DEMISIONAT din fruntea SRI după 8 ani de mandat

Eduard Hellvig a anunțat, luni, că își încheie, după 8 ani, mandatul de director al SRI. El a fost numit în funcție în 3 martie 2015, la propunerea Președintelui Klaus Iohannis.

Eduard Hellvig a făcut declarații la sediul instituției:

SRI a transmis către Comisia de Control Raportul de activitate al SRi. Raportul care a ajuns în Parlament prezintă inclusiv modul n care SRI s-a transformat. Asupra acestor transformări aș vrea să insist .Cred că este important ca societtaea și cetățenii să știe că SRI s-a transformat major în acești ani. Suntem la finalul unui proces de reconfirgurare al SRI, menit să-i sporească eficiența. Pri cele două proiecte de reorganizare SRI a devenit o instituție modernă, suplă. Am reformulat concepțiile de lucru astfel încât resursele umane să fie redirecționate în funcție de raportare la securitatea națională. Modernizarea instituției s-a făcut la pachet cu alți pași – predarea arhivelor către CNSAS, separarea de fosta securitate. Am mai vorbit de riscul securismului și nu voi repeta. Nu putem privi niciodată înainte dacă revenim mereu în trecut. Nu putem cere generațiilor viitoare să rezolve problemele pe care noi nu le-am rezolvat. Obiectivele profesionale pe care mi le-am propus au fost îndeplinite. Încheierea mandatului este o decizie pe care am disctat-o în ultimele săptămâni cu Președintele Iohannis . Este o cutumă greșită la noi ca cei care dețin funcții să nu plece decât forțați. Perosnal cred că este nevoie de un asemenea pas. Cred că este un gest de săbnătate demoratică. Este sănătos ca un director de servicii să aibă un mandat limitat. Pietrificarea în funcție poate duce la confundarea persoanei cu funcția pe care o deține. Nu este bine pentru democrație ca o persoană să aibă acces la informații clasificate pentru o perioadă prea lungă. Odată ce mi-am îndeplinit obiectivele nu văd nicio rațiune să continui acest mandat.

Hellvig fusese șeful de campanie al lui Klaus Iohannis la prezidențialele din 2014, când acesta a dus o luptă foarte strânsă cu Victor Ponta, candidatul PSD.

În perioada 1998-2000 Hellvig a fost consilier politic al fostului vice-președinte PNL Horia Rusu și al Ministrului de Interne Constantin Dudu Ionescu, precum și consilier al candidatului la președinția României Mugur Isărescu. În 2004 a fost ales deputat de Bihor în Parlamentul României[5], în timpul mandatului fiind secretar al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și membru al Adunării Parlamentare a NATO.

Eduard Hellvig a fost ales în anul 2006 să facă parte din primii europarlamentari ai României, perioadă în care a făcut parte din Comisia de Comerț Internațional (INTA) și Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE).

Din 2008 a fost membru al Partidului Național Liberal, în 2009 devenind consilierul președintelui PNL Crin Antonescu De la începutul anului 2011 și până la 11 martie 2014 a ocupat funcția de secretar general al Partidului Național Liberal. În 2012 a făcut parte din Guvernul Victor Ponta, ca ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

La alegerile parlamentare din decembrie 2012 a fost ales deputat în Colegiul uninominal nr. 4, Ilfov. Eduard Hellvig a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților și a făcut parte din Comisia pentru Afaceri Europene și din Delegația României la Adunarea Parlamentară a NATO.

La 3 septembrie 2013 a demisionat din Parlamentul României pentru a prelua mandatul de europarlamentar liberal.