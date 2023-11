Echipamente IT și digitale pentru modernizarea școlii gimnaziale din Lunca Mureșului: Licitația de peste 400.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Lunca Mureșului a lansat recent, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziții în cadrul proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Simion Lazăr” Lunca Mureșului, din județul Alba”. Valoarea totală estimată a contractului este de 408852.15 de lei, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea echipamentelor digitale necesare desfăşurării activităţii educaţionale.

Obiectivul specific al achiziţiei este digitalizarea activităţii educaţionale şi implicit îmbunătăţirea calităţii actului educaţionale.

Lot 1 – Echipamente digitale pentru laboratorul de informatică: 17.818,15 lei

Tablă interactivă + suport – 1 bucată

Sistem de sunet – 1 bucată

Multifuncţională – 1 bucată

Cameră videoconferinţă – 1 bucată

Router wi-fi – 1 bucată

Lot 2 – Echipamente digitale pentru sălile de clasă/ grupă: 316.071,60 lei

Tablă interactivă + suport – 16 bucăți

Laptop – 10 bucăți

Sistem de sunet – 16 bucăți

Cameră videoconferinţă – 16 bucăți

Multifuncţională – 16 bucăți

Scaner documente portabil – 16 bucăți

Lot 3 – Echipamente digitale pentru laboratorul multidisciplinar: 29.513,40 lei

Tablă interactivă + suport mobil – 1 bucată

Laptop – 1 bucată

Sistem de sunet – 1 bucată

Cameră videoconferinţă – 1 bucată

Multifuncţională – 1 bucată

Scanner documente portabil – 1 bucată

Lot 4 – Echipamente digitale pentru cabinetele şcolare: 45.449,00 lei

Tablă interactivă + suport – 1 bucată

Multifuncţională – 1 bucată

Laptop – 1 bucată

Sistem all in one – 1 bucată

Multifuncţională – 1 bucată

Scaner documente portabil – 1 bucată

Sistem de sunet – 1 bucată

Laminator – 1 bucată

Aparat de spiralat – 1 bucată

Receptor cu 2 microfoane – 1 bucată

Ochelari VR – 5 bucăți

Sistem sunet 5.1 – 1 bucată

