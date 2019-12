Echipa PLUS pentru Alba Iulia: Alianța USR-PLUS se pregătește să câștige primăria cu oameni care au reușit în mediul privat

Alianța USR-PLUS se pregătește să câștige Primăria Alba Iulia. Nume care au reușit în domeniul privat, vor să se implice în administrație

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) condus de Dacian Cioloș la nivel național și de Mihail David la nivelul județului Alba, prezintă primii 10 membri ai echipei PLUS Alba Iulia pentru Primărie.

Colegii noștri provin din mai multe domenii de activitate, precum : medical, universitar, arhitectură, producție alimentară, transporturi de mărfuri, asigurări și juridic.

Dr. Ionela Gavrilă Paven – Conferențiar Universitar – CV_detalii despre parcursul educațional și profesional

Dr. Teodor Holhoș – Medic Chirurg Oftalmolog, deține clinicile Opticline- CV_despre parcursul educațional și profesional

Sorin Magda – Arhitect- CV_ despre parcursul educațional și profesional

Marius Gherman – Director filială județeană companie de asigurări- CV_despre parcursul educațional și profesional

Tudor Cordoș – Arhitect- CV_ despre parcursul educațional și profesional

Cosmin-Silviu Ghioanca – Arhitect-CV_ despre parcursul educațional și profesional

Sergiu Nicolae Vârtei – Avocat- CV_despre parcursul educațional și profesional

Claudiu Viorel Goța – economist – Manager vânzări zonal-CV_despre parcursul educațional și profesional

Dan Pușcău-antreprenor și director general al unei companii în domeniul Construcțiilor- CV_despre parcursul educațional și profesional

Mihail David – Președinte PLUS Alba, Director General Adjunct – Companie Logistică CV_detalii despre parcursul educațional și profesional

Puterea reală și de decizie într-o Primărie o are Consiliul Local și de aceea, PLUS a prezentat primii membri echipei PLUS Alba Iulia pentru Primărie.

PLUS a început să pună în dezbatere publică programul de guvernare locală participativă, PLUS ACUM Alba Iulia pentru cartierele Cetate și de asemenea, cartierele Ampoi I, II și III și Bărăbanț.

PLUS și USR vor avea candidați comuni la alegerile locale și parlamentare din anul 2020.

Comunicat de presă PLUS ALBA