Ecaterina Andronescu: Zeci de mii de profesori vor învăța cum să predea digital la ore, pentru că suntem în secolul XXI

Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care a anunțat că în această etapă de formare vor intra 55.000 de profesori.

„Avem deja un proiect în care 55.000 de profesori vor intra într-un proces de formare profesională şi sub aspect pedagogic şi sub aspect ştiinţific al disciplinei pe care o predau, dar şi sub aspectul a învăţării predării digitale, pentru că suntem în secolul XXI.

Generaţia aceasta pe care noi o avem în şcoală este generaţia care s-a născut şi a crescut cu tabletă. Ca urmare, nu avem cum să ne gândim că, prin folosirea tabletei de la vârste foarte fragede, componenta vizuală a memoriei lor este mult mai dezvoltată în dauna celorlalte componente, şi atunci când îl aduc la şcoală trebuie să îi cresc achiziţiile pe ce are deja acumulat din anii copilăriei. Şi atunci ne-am propus să avem în fiecare sală de clasă o tablă inteligentă, pe catedră un laptop”, a declarat Andronescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Potrivit acesteia, pentru dotarea şcolilor există sprijinul premierului şi al miniştrilor care au legătură cu acest proiect.

De asemenea, ea a anunțat că vrea ca procedura de achiziţie a manualelor şcolare să se desfăşoare în două etape, una privind selecţia pe criterii de calitate a conţinutului şi a doua în care se stabileşte preţul.

„Manualele reprezintă o altă problemă, una cu care s-a confruntat sistemul de mulţi ani de zile. Încercăm să creştem calitatea. De aceea, evaluarea şi achiziţia de manual o să fie uşor schimbată faţă de anii trecuţi. În ce sens? În sensul că autorii de manuale vor scrie manuale (…) adecvate vârstei, conţinut ştiinţific corect, să nu mai punem Turnu Măgurele la Turnu Severin şamd.

Deci, pe elementele de conţinut şi corectitudine ştiinţifică. Primele trei manuale care câştigă cel mai mare punctaj vor fi declarate câştigătoare şi se va trece în a doua etapă la stablirea preţului de achiziţie. Acesta este elementul de noutate – încercăm să facem achiziţia de manuale în două etape: să finalizăm pe calitate, pe conţinut şi apoi să nu amestecăm una cu alta”, a mai precizat ea.

Sursa: a1.ro