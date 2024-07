E JALE: ”Din anul 2025, economia României va trebui să învețe să funcționeze fără banii împrumutați de stat”

În contextul incertitudinilor economice globale și al transformărilor interne, România se pregătește pentru o serie de provocări și oportunități în următorii ani. Analiza financiară a economiei românești devine crucială pentru înțelegerea direcției în care se îndreaptă țara. Radu Georgescu, a expus într-un articol, ce se va întampla cu economia României în anii următori.

„În acest articol voi explica dacă vine criza economică în 2025. Fac această analiză financiară din perspectiva unui tip care analizează cifre financiare de peste 20 de ani. În ultimii 20 de ani am lucrat pentru cea mai mare firma de consultanță financiară din lume, pentru una dintre cele mai mari bănci din lume și pentru unele dintre cele mai mari firme antreprenoriale din România.

O parte importantă a jobului meu este să văd ce se întâmplă în viitor din punct de vedere economic.

Să începem!

1. De unde vine creșterea economică din ultimii ani?

70% din PIB-ul României înseamnă cumpărăturile zilnice făcute de populație. Restul de 30% reprezintă investiții ale firmelor în echipamente, fabrici, etc. și investiții ale statului în autostrăzi, școli etc. Deci evoluția cumpărăturilor zilnice: mâncare, restaurante, filme, sandale, combustibil etc., a determinat creșterea economică.

Dar ce a generat creșterea consumului?

2. Deficitele bugetare din utimii ani au fost ca niște doze de steroizi pentru cumpărăturile zilnice.

În ultimii 5 ani deficitul bugetar a crescut accelerat. Guvernul a crescut datoria României cu 400 miliarde de lei în ultimii 5 ani. Datoria României a crescut cu 140% în acești ani. Peste 70% din această datorie reprezintă datorie în valută. Acest lucru generează o altă mare problemă pe care o analizez la punctul 3.

O mare parte din acești bani împrumutați au fost folosiți pentru creșterea salariilor bugetarilor și angajarea de noi bugetari.

UE ne-a spus că nu ne mai dă bani dacă nu reducem deficitul bugetar. În următorii ani trebuie să reducem deficitul bugetar cu aproximativ 50 miliarde lei/ an, deci vor intra mai puțini bani în România cu aproximativ 50 miliarde lei/ an.

Cu alte cuvinte, mai puțini bani pentru consum. Astfel, consumul va fi serios afectat.

3. O problemă foarte importantă. Când va crește cursul la euro?

Aproape toate prețurile din România sunt în euro. Prețurile la apartamente, mașini, salarii, internet, servicii medicale, școli, etc., sunt în euro. Monedele sunt ca orice marfă care se tranzacționează. Valoarea unei monede este dată de indicatorul numit cont curent. România are cel mai mare deficit de cont curent din UE. Asta înseamnă că ies mult mai mulți euro decât intră. Deficitul de cont curent este acoperit de deficitul bugetar, adică statul împrumută valuta pe care o vinde în piață. În acest fel se menține cursul stabil.

Această schemă nu mai este posibilă începand cu 2025. Orice creștere a cursului euro va duce la inflație și la scăderea economiei.

4. Concluzii. În 2025 începe sevrajul

Din 2025, economia României va trebui să învețe să funcționeze fără banii împrumutați de stat. UE nu mai tolerează deficitul nostru bugetar. Cu alte cuvinte nu vom mai avea acces la steroizi.

În România, fiind un comportament economic puternic emoțional, este posibil să trecem ușor „de la bal la spital”, iar consumul să frâneze rapid. Următorii 5-10 ani vor fi complicați din punct de vedere economic”, spune analistul economic.

