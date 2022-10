Duminică, 16 octombrie, pe „Cetate”, fotbal feminin: Petrolul Ploiești (Student Sport Alba Iulia) – Universitatea Craiova

Duminică, 16 octombrie, de la ora 11.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, se dispută partida de fotbal feminin dintre Petrolul Ploiești (Student Sport Alba Iulia) și Universitatea Craiova. Meciul contează pentru runda a 3-a a Ligii 3, iar echipa din Cetatea Marii Uniri, antrenată de Cătălin Costea reprezintă în acest sezon gruparea din Prahova.

Student Sport Alba Iulia (Petrolul Ploiești) are un parcurs excelent în competițiile juvenile de fotbal feminin, fiind lider atât la Under 13 cât și la Under 15, în campionatele organizate de FRF.

În Seria 1, oltencele au o victorie și un eșec, iar Petrolul Ploiești a pierdut un meci, 0-4 la Arad, în eșalonul terț. De obicei jocurile interne se dispută la Ighiu de către Petrolul Ploiești, unde a avut loc și întâlnirea din Cupa Ropmâniei, 1-2 cu Sepsi Sf. Gheorghe.