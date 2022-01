DSP Alba despre noutățile în acordarea concediului medical COVID: Ce se întâmplă cu fișele de izolare și carantinare

Alexandru Sinea, directorul Direcției de Sănătate Alba, a făcut în cursul zilei de sâmbătă, mai multe precizări în ceea ce privește noutățile apărute în acordarea concediului medical pentru persoanele aflate în carantină sau in izolare.

„Fișele de izolare ale persoanelor depistate pozitiv COVID 19 sunt trimise automat de către aplicația CORONAFORMS medicului de familie pe listele căruia se afla persoana pozitivă, in vederea acordării concediului medical.

Fișele de carantinare ale contacților direcți ai unei persoane depistate pozitiv vor fi transmise medicilor de familie in vederea acordării concediului medical după efectuarea anchetei epidemiologice de către un reprezentant DSP, prin intermediul aplicației CORONAFORMS. Trimiterea fișei de carantinare poate sa dureze câteva zile din cauza volumului mare de lucru, dar această operațiune va fi realizată in timp util astfel încât toate persoanele sa poată beneficia de concediu medical.

Persoanelor care au rezultat pozitiv in interval de 180 de zile de la un alt rezultat pozitiv COVID 19, le va fi efectuată ancheta epidemiologică abia după validarea cazului de către INSP București, conform metodologiei ( se stabilește dacă este reinfectare sau aceeași infectare in mai puțin de 6 luni ). Acest lucru poate sa dureze câteva zile.

Toate anchetele epidemiologice sunt efectuate in termenul legal de 24 de ore, prin eforturile colegilor și ale colaboratorilor.

În prezent, 60 de reprezentanți ai DSP Alba efectuează zilnic, in medie, câte 10 anchete epidemiologice. Vorbim despre personal propriu DSP, asistenți medicali comunitari și școlari , medici școlari, etc. Am primit sprijin din partea Ordinului Asistenților Medicali Alba,peste 10 asistenți medicali, precum și 16 asistenți medicali angajați ai spitalelor din județ, care, începând de luni vor sprijini la efectuarea anchetelor epidemiologice, întrucât volumul de munca este imens. Alături de aceștia, zilnic peste 40 de angajați DSP ( medici, asistenți medicali, informaticieni, etc) muncesc pentru repartizarea cazurilor pozitive, alocarea pe localități de infectare, verificarea și corectarea unor eventuale erori in generarea certificatelor COVID 19, recoltarea de probe , prelucrarea in laborator a testelor, înregistrarea și comunicarea rezultatelor, raportări către instituții centrale, coordonare campanie de vaccinare, centre de vaccinare, control și îndrumare in sănătate publică, autorizare spitale secții COVID, precum și multe alte sarcini conform atribuțiilor.

Mulțumesc echipei și colaboratorilor pentru eforturile depuse in ultimii doi ani, sper sa revenim la o viața normală cât mai curând!”, a transmis Alexandru Sinea.