Dragostea, decepția și alcoolul: Ce a declarat un bărbat din Alba după ce a provocat un accident în timp ce conducea beat

Un bărbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Câmpeni la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare, cu suspendare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Decizia a fost pronunțată joi, 7 decembrie, și poate fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare a instanţei că inculpatul, la data de 15.05.2022, în jurul orei 04:00, a condus autoturismul Skoda pe D.J. 742, împrejurare în care a pierdut controlul asupra direcţiei de mers a autoturismului, părăsind partea carosabilă şi lovind garajul şi autoturismul Mitsubishi, ambele proprietatea unui localnic, situate pe partea stângă a direcţiei de deplasare a autoturismului respectiv Corna – Abrud, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Inculpatul cu ocazia declaraţiilor din cursul urmăririi penale a recunoscut comiterea faptelor, însă a contestat valoarea alcoolemiei. Astfel acesta a relatat că „în ziua de 15.05.2022, aproximativ în jurul orei 01:00 – 01:30, după ce am servit masa acasă, compusă dintr-un grătar cu cartofi pai, murături şi pâine, m-am deplasat conducând autoturismul, deşi nu sunt consumator de băuturi alcoolice, am avut o decepţie într-o relaţie amoroasă cu o domnişoară şi am simţit nevoia la o descărcare să consum alcool”.

Acesta a recunoscut că a băut 3 beri și 250 ml de coniac. „Recunosc şi regret mult cele întâmplate, iar în ceea ce priveşte alcoolemia vă rog să aveţi în vedere că mi-a fost stabilită la un interval mai mare de 2 ore de la momentul producerii accidentului rutier şi este probabil ca la momentul conducerii şi producerii accidentului să nu fi avut alcoolemie peste limita legală, motiv pentru care solicit recalcularea alcoolemiei la momentul producerii accidentului, respectiv la orele 03:40.”, a declarat bărbatul în fața instanței.

