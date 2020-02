Dr. Issa, chirurgul din Apuseni, este membru PLUS , partidul condus de Dacian Cioloş şi în Judeţul Alba de Mihail David, şi va candida la alegerile locale

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz.

După prăbușirea comunismului mulți români au plecat din țară, cifra exactă a acestora nefiind cunoscută, dar estimările se situează între 4 și 7 milioane, ceea ce reprezintă în procente 20-30% din populația României. Dacă se are în vedere că au emigrat persoanele apte de muncă, se poate spune că undeva între 33-50% din forța de muncă a României a emigrat. Printre cei care au emigrat se află specialiști cu înaltă calificare cum sunt IT-iști, medici, ingineri. Numai în anul 2018 au plecat din țară 238.926 de români. Se înregistrează însă și fenomenul invers, 181.344 de străini s-au stabilit în România în 2018 printre ei găsindu-se și persoane cu înaltă calificare cum sunt medicii. Medici străini, care au terminat studiile universitare de medicină în România, aleg să profeseze în continuare aici.

Spitalul Orășenesc Abrud îl are din anul 2016 pe medicul iordanian, Al-Adwan Issa Khaldoon Jrayed, care este şeful secţiei de chirurgie și anul acesta a hotărât să devină membru al Partidului PLUS.

El susține că s-a acomodat foarte bine în Munții Apuseni, îi place mult zona și activitatea pe care o desfășoară, singura problemă fiind drumul pe care îl are de parcurs când merge la Cluj-Napoca, unde locuiește familia sa. Distanța de 124 km Abrud – Cluj care este parcursă în 2 h 16 min pe DN 74 și 75, ar putea fi parcursă pe o autostradă într-o oră. Dar acesta este deocamdată un vis.

Întrebat cum s-a acomodat în județul Alba, dr. Al-Adwan Issa Khaldoon, a declarat, într-o română foarte bună, că are în fiecare săptămână circa patru operații, toate programate, deoarece spitalul din Abrud nu are medic anestezist.

”Îmi place zona, este foarte frumoasă, am foarte mult de lucru, foarte multe consultații și operații. Zona Munților Apuseni este foarte frumoasă, singurele probleme fiind drumurile. Mă simt ca un român, aici am făcut școală, sunt căsătorit, am familia în România si românii mă iubesc. În Munții Apuseni n-am avut nicio problemă ca străin sau musulman”, a mai spus medicul Al-Adwan Issa Khaldoon.

Medicul iordanian este licențiat al Facultății de Medicină și Farmacie Oradea, promoția 2001 – 2007, unde a absolvit și un curs pregătitor de un an pentru învățarea limbii române. Din 2015 până în prezent a desfășurat activitate de voluntariat la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unde a fost rezident între 2008 – 2014, obținând diploma de medic specialist în chirurgie generală. Acesta este căsătorit cu o româncă.

Credem că schimbarea pe care ne-o dorim este posibilă doar prin reprezentanţi onești, cinstiți și competenți, oameni gospodari, persoane pe care PLUS le susține pentru funcțiile publice locale, la alegerile ce vor avea loc anul acesta. Medicul Al-Adwan Issa Khaldoon Jrayed este unu dintre membrii PLUS, care au intrat în competiţia internă din partid pentru alegerile locale.

Reconstruim România împreună cu Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu și întreaga echipă a Partidului PLUS.

Biroul de presă al PLUS Alba