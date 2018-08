Două plăci comemorative din bronz, în valoare estimată de 84.000 de lei, vor fi amplasate pe fațada Sălii Unirii

Consiliul Județean Alba caută executant pentru realizarea a două plăci comemorative, din bronz, pe care să fie înscrise numele tuturor persoanelor delegate să participe la Marea Unire din 1918.

”Anul 1918 are o mare importanţă pentru România, în acest an împlinindu-se o sută de la făurirea României Mari, iar pentru judeţul Alba şi municipiul Alba Iulia are o semnificaţie aparte deoarece la Alba Iulia s-a desăvârşit Unirea. Pentru sărbătorirea acestui eveniment important, precum şi pentru a onora personalităţile care au contribuit la făurirea Marii Uniri, se vor realiza 2 plăci comemorative din bronz, de dimensiuni mari (aproximativ 4,5m x 1,37m), care vor cuprinde numele persoanelor care au fost delegate să participe ca reprezentanţi ai localităţilor, regiunilor, asociațiilor, cultelor religioase la semnarea actului de unire în anul 1918, la actuala Sală a Unirii”, se arată în caietul de sarcini al licitației lansate de administrația județeană, pentru achiziționarea serviciului.

Valoarea estimată a contractului este de 84.000 de lei iar termenul de execuție este de 60 de zile de la efectuarea comenzii.