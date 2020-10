Două noi focare de COVID-19 la centre sociale din județul Alba: 25 de persoane depistate pozitiv, în ultimele 24 de ore

Două noi focare de COVID-19 au fost depistate în județul Alba. Este vorba despre două centre sociale de tip rezidențial în cadrul cărora au fost depistate 19, respectiv 6 persoane pozitive, în ultimele 24 de ore.

„Din cele 122 de noi cazuri identificate in ultimele 24 de ore pe teritoriul judetului Alba, 25 provin din doua focare identificate in doua centre sociale de tip rezidential.

În primul centru, aflat pe raza localitatii Ocna Mures, unde focarul a izbucnit in week-end si unde s-a continuat testarea, au mai fost identificate inca 19 persoane pozitive pe langa cele 6 testate pozitiv in zilele anterioare.

Al doilea focar a fost identificat intr-o casa de tip familial din Aiud si cuprinde 6 persoane”, au declarat reprezentanții DSP Alba.