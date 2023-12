Două grupe de la CS Ocna Mureș, turneu la Mihai Viteazu la Under 11 și Under 19

Dacă grupele Under 9 de la CS Ocna Mureș și Inter Unirea (pregătite de Marius Maxim) vor avea în weekend un atractiv turneul juvenil, “Trofeul iernii”, la Turda, alte două formații de la clubul din orașul salin vor participa la o competiție amicală disputată în comuna Mihai Viteazu (județul Cluj).

CS Ocna Mureș va fi reprezentată de grupa Under 11, care le va avea printre oponente pe Arieșul Mihai Viteazu, All Star Play Turda și AFC Progresul Vlaha. Antrenorul Claudiu Coltor se va baza pe efectivul compus din Matei Bogdan, Blaga Flavius, Pop Alex, Pavel Filip, Coman Răzvan, Petruț Marco, Todea Iannis, Grozav Cristian, Vatu Nicolas, Vereș Răzvan, Giurgiu Yanis și Dan David.

La aceeași competiție, “Soda dragă” are înscrisă și grupa Under 19, formația ocnamureșeană întâlnind Arieșul Mihai Viteazu, Sporting Cluj Under 17 și Spicul Luna. Antrenorul Marian Guț va miza pe lotul format din Marton Antonio, Buna Darius, Colcer David, Morușca Raul, Puia Cătălin, Tudose Robert, Barbu Dragoș, Pop Denis, Dan Alexandru, Crișan Andrei, Moise Denis și Radu Helerea.

