Dotări noi la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia: Licitație pentru display-uri interactive, bănci, scaune și mese de laborator

Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian din Alba Iulia cumpără dotări pentru sălile de clasă în valoare de aproape 900.000 de lei. Vor fi achiziționate display-uri interactive, table de scris, bănci, scaune, mese de laborator și catedre.

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat vineri în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru dotarea unității de învățământ. Valoarea totală estimată a contractului este de 845.788,24 lei, fără TVA.

În prezent lucrările de execuție la obiectivul de investiții – Reabilitarea și extinderea clădirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia sunt apropape finalizate, fiind necesară demararea procedurilor de achiziție a dotărilor aferente spațiilor de învățământ.

Listă dotări necesare a fi furnizate:

Set Masa calculator fără suport UC + Scaun buc 120

Set mobilier școlar elev buc 504

Masă De Laborator 2 Elevi Blat termo-rezistent buc 10

Scaun buc 30

Catedra Laborator Informatică buc 4

Catedră buc 19

Dulap casetat pentru elevi sau profesori – 6 casete (2×3) buc 24

Mobilier Amfiteatru – 80 de locuri, dispuse pe 2 coloane cu culoar intre ele, pe 10 rânduri in trepte, scaune rabatabile, măsuțe fixe + 2 x Masa Prezidiu buc 1

Tablă școlara triptică albă 2000×1200/40 OOmrn buc 24

Suport mobil pentru tabla triptica buc 1

Display Interactiv 75″ buc 1

Stand IV mobil cu suport camera Multibrackets Floorstand Basic 180 buc 1

VIDEOPROIECTOR OPTOMA X342E, XGA 1024 X 768, 3700 LUMENI, CONTRAST 22000:1 sau echivalent buc 19

ECRAN PROIECȚIE MANUAL,PERETE/TAVAN, 200 X 200 CM, BLACKMOUNT sau echivalent buc 19

ECRAN PROIECȚIE ELECTRIC, PERETE/TAVAN, 200 X 200 CM, BLACKMOUNT sau echivalent buc 1

SUPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR VOGEL’S PPC1540, REGLABIL, MAX.15 KG, ALB sau echivalent buc 19

Sistem PC All in One HP 24-f0038nq, Intel Core Î5-9400T pana la 3.4GHz, 23.8″ Full HD Touch, 8GB, SSD 256GB, Intel UHD

Graphics 620, Free Dos, Windows 10 Home, negru sau echivalent buc 125

Laptop cu procesor Intel® Core™ i5, 8GB, SSD 500GB, monitor 17”, win 10 preinstalat sau echivalent buc 10

Multifunctional Inkjet Ink Benefit WiFi, Duplex, Fax, A4/A3 sau echivalent buc 1

Multifunctional laser monocrom A4 sau echivalent buc 3

Vizualizator ELMO L-12W sau echivalent buc 1

Server storage buc 1