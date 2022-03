Dorin Șerdean, acționar majoritar la Dinamo: Ce procent din clubul de fotbal controlează albaiulianul

Meci de gală sâmbătă, pe “Aiudelul”, de la ora 14.00, în care se vor înfrunta Sportul Livezile (locul doi în Seria 1 a Ligii a 5-a), simpatizata formație a “cireșarilor”, și CS Otopeni, o echipă de oldboys condusă de antrenorul aiudean Bogdan Andone, ce va fi cazată înaintea duelului la Pensiunea Bodrogeni din Poiana Aiudului.

“Vizitatorii” domină de câțiva ani competițiile de profil organizate sunt tutela AJF Ilfov (sunt două serii a câte 10 echipe), în acest moment fiind pr prilul loc în Seria Nord, cu maximum de puncte. Campionatul Oldboys din Ilfov reunește foști jucători, cu state vechi în Liga 1, sau chiar în echipa națională, nume precum Răzvan Raț, Narcis Răducan sau Vali Bădoi. Revenind la jocul de sâmbătă, pe teren se vor regăsi frații Bogdan și Radu Andone, dar și fostul dinamovist Cătălin Munteanu, așteptându-se confirmări și din partea portarului Răzvan Stanca (ex-Gaz Metan Mediaș) sau a lui Emilian Hulubei (președintele AFAN). Din diverse motive, nu au putut onora participarea Gigel Bucur, Vasile Maftei, Bogdan Pătrașcu sau Florin Cernat.

Bogdan Andone (47 de ani) este antrenorul originar din Aiud ce a activat în ultimii ani în prima ligă, pregătind echipele FCSB, Astra Giurgiu sau FC Voluntari. Ca jucător a devenit campion al României cu Rapid, în 1999, în “alb-vișiniu” câștigând Cupa României și Supercupa României, sub comanda lui Mircea Lucesu. Are la activ experiențe în străinătate, în Ungaria și Cipru, iar ca antrenor a cucerit titlul cu Astra Giurgiu (2016, secund al lui Marius Șumudică). În acest an, într-un parteneriat cu primăria municipiului Aiud intenționează să deschidă o Școală de Fotbal în localitatea natală. A mai fost legitimat în Alba, la Sportul Livezile (de aici legătura cu “cireșarii”), Metalu Aiud sau Viitorul Vama Seacă (pentru ultima a evoluat în 2019, într-un derby cu CS Ocna Mureș).