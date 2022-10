Doliu în muzica românească. Rapperul Nosfe, de la trupa Șatra Benz a murit la doar 37 de ani

George Bursuc, moțul care a pedalat 231 de kilometri într-o singură zi: Tânărul din Apuseni, pasionat de ciclism și informatică

George Bursuc, un tânăr în vârstă de 21 de ani din orașul Câmpeni, a reușit sâmbătă, 15 octombrie, de Centenarul Încoronării, să stabilească un record personal impresionant.

Acesta a pedalat 231 kilometri, timp de aproape 11 ore, cu 1.614 metri diferență de nivel, pe traseul Câmpeni – Alba Iulia – Orăștie – Deva – Brad – Câmpeni. Timpul petrecut pe bicicletă a fost puțin peste 8 ore și jumătate, cu o viteză medie de 27 km/h.

„Am tot vrut sa stabilesc un nou record, sa pedalez 200 km într-o singura zi. Toată vara am fost prins cu alte activități, care nu mi-au permis sa „pierd” o zi întreagă. Dar s-a nimerit ca ieri sa fie o zi potrivita de pedalat, așa ca am plecat la drum. Totul a decurs conform planificării si am reușit sa-mi îndeplinesc si acest obiectiv. Am plecat pe 2 grade, am avut si 18 pe traseu, dar a fost numai bine. Am pedalat 8 ore jumătate efectiv, iar timpul total, cu pauze, a fost de aproape de 11 ore. Putea sa fie mai scurt, dar nu m-am grăbit nicăieri. Am plecat la 8.30 dimineața si am ajuns aproape la 7.30 seara, acasă. A fost o experienta interesanta, pe care vreau s-o repet si s-o depășesc la un moment dat”, a spus George pentru ziarulunirea.ro

George are 21 de ani și este student în ultimul an la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică-Informatică, muncind și ca broker de asigurări. Spune că este pasionat de ciclism încă de când era copil și participă la concursuri atât pe MTB, cât și pe cursieră, cele mai importante de anul acesta fiind L’etape Romania by Tour de France la București și Transfăgărășan Challenge.

Tânărul ne-a povesti că și-ar dori mai multă susținere pentru acest sport frumos, deoarece participarea la competiții presupune cheltuieli cu transport, cazare, taxa de înscriere, pe care este nevoit să le suporte din buzunarul propriu și care uneori ajung și la 6-700 lei/concurs. Tot din banii săi și-a cumpărat două biciclete care Second Hand au costat 2.200 € fiecare.

În ciuda acestor dificultăți, tânărul spune că nu va renunța la pasiunea sa pentru ciclism și va continua să pedaleze cu drag și spor peste tot pe unde va avea ocazia.