DOCUMENT| Noi RESTRICȚII pentru orașul Câmpeni și șase comune, în județul ALBA. Hotărâre CJSU

LISTA| Directorii și adjuncții școlilor din județul Alba, în 2022, după concurs și numire prin detașare. Doar jumătate din posturi au fost ocupate

În perioada octombrie – decembrie 2021, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Alba s-a desfășurat concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar din județul Alba. La concurs au fost scoase 126 de funcții de director și 45 de posturi de director adjunct la colegii teoretice și tehnice, licee teoretice, vocaționale și tehnologice, școli gimnaziale și grădinițe cu program prelungit, precum și la Palatul Copiilor Alba Iulia, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia și Club Sportiv Școlar Blaj. Doar aproximativ jumătate dintre posturi au fost ocupate însă în urma concursului de către dascăli cu contract de management educațional pentru următorii 4 ani.

Dintre posturile scoase la concurs, au rămas vacante 86 de posturi, dintre care 62 de director și 24 de director adjunct, acestea urmând să fie ocupate prin detașare în interesul învățământului până la sfârșitul anului școlar, prin decizie a inspectorului școlar general Cornel Sandu, cu posibilitate de prelungire.

În majoritatea cazurilor este vorba despre directori sau directori adjuncți în exercițiu, care au câștigat un nou mandat la conducerea unităților de învățământ, iar dintre cei numiți prin detașare în interesul învățământului cei mai mulți fie nu au participat la concurs, fie au picat probele, iar în lipsa altor doritori să ocupe funcția experiența în management, în principal, îi recomandă să fie menținuți la șefia școlilor.

Principalele schimbări s-au produs la Liceul de Arte „Regina Maria”, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” și Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, din Alba Iulia, precum și la Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, care vor avea directori noi. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia va ambii conducători noi, iar la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, directoarea adjunctă a preluat managementul școlii în urma decesului fostului director, locul ei fiind ocupat prin concurs de o altă directoare adjunctă.

În schimb, la Colegiul Național „IM Clain” Blaj și Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos, una dintre unitățile de învățământ de prestigiu din mediul rural al județului Alba, doar s-a produs rocada între directorul adjunct și director.

La Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu, directoarea adjunctă a devenit manager, iar în locul ei a fost numită o altă directoare adjunctă, în timp ce Grădinița „Primii Pași” Aiud are, în sfârșit, directoare. Au rămas neocupate două posturi de director adjunct: primul, la Liceul German Sebeș și al doilea, la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos.

În continuare vă prezentăm numele dascălilor care vor conduce unitățile de învățământ din județul Alba începând din data de 17 ianuarie 2022, în format director/director adjunct (dacă această funcție există la școala respectivă):

*Liceul „Horea, Cloşca şi Crișan” Abrud: Bianca Cîmpian (d)/ Marius Mateiu (c);

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud: Iuliana-Georgeta Stan (c);

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Bucium: Garofiţa-Ramona Toma (d);

*Şcoala Gimnazială „Simion Balint” Roşia Montană: Gabriela Adela Caproş (c);

*Şcoala Gimnazială Ciuruleasa: Nicolae Rusalin Sicoe (d);

*Şcoala Gimnazială Mogoş: Mihaiela-Adina Simioană (d);

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud: Ildico Szocs (c)/Erika Kerekes (d);

*Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud: Camelia Cristina Constantin(c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Paşi” Aiud: Iudita Bortho (d);

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Aiud: Cornelia Soporan (d);

*Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud: Simona Lazăr (d);

*Liceul Tehnologic Aiud: Gheorghe Suciu (d)/Cornelia Bolca(d);

*Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud: Daciana Mihăilă (d)/ Ana Maria Maier (d);

*Şcoala Gimnazială „Demetriu Radu” Rădeşti: Larisa-Laura Pop (c);

*Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud: Gheorghe Georgescu (d)/Delia Banciu (c);

*Şcoala Gimnazială „Sebeş Pal” Rimetea: Erika Ildico Szekely (d);

*Şcoala Gimnazială Hopârta: Adina-Maria Bălţat (d);

*Şcoala Gimnazială Livezile: Maria Dumitra (d);

*Şcoala Gimnazială Lopadea Nouă: Lorincz I. Ildiko (d);

*Şcoala Gimnazială Mirăslău: Valentina Paula Ghiveci (d);

*Şcoala Gimnazială Ponor: Ana Elisabeta Frăţilă (d);

*Şcoala Gimnazială Râmeţ: Emilia Sămăritean (delegare de atribuţii);

*Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia: Ana Matiş (d);

*Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia: Emil Cetean (c);

*Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia: Valeriu Nicolae Cerbu (c);/ Sorin Dumitru Schiau(c);

*Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Dorina Trifon (c);

*Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: Anca Ruxandra Magda (c);/Gabriela Pitea (d);

*Grădiniţa cu Program Normal nr. 16 Alba Iulia: Violeta-Crinela Colceriu (c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Alba Iulia: Aurora Vârtei (c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia: Maria Seician (c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia: Georgeta Bordeu (c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia: Laura Mihaela Fotin (c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Alba Iulia: Geta Maria Mariş (c);

*Grădiniţa cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia: Veronica Suciu (c);

*Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia: Daniela Mateica (c)/ Sultana Opruţa (c);

*Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia: Daniel Fonoage (c);

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domşa” Alba Iulia:Carmen Sînc (c)/Bianca Hoisan (c);

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia: Jana Popa (d)/Radu Cîmpean (d);

*Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia: Laszlo Gal (d);

*Palatul Copiilor Alba Iulia: Corina-Maria Cotea (c);

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia: Eugen Pintea (d);/Mihaela Maria Puşcaş (d);

*Şcoala Gimnazială „David Prodan” Săliştea: Ionela Gabriela Suciu (c);

*Şcoala Gimnazială „Decebal” Cricău: Ionela Blagu (c);

*Şcoala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” Sântimbru: Ileana Nicoleta Bolea (d);

*Şcoala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalţ: Maria-Florina Comşa (d);

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia: Lavinia Poşogan (c)/Ileana Ţăran (d);

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu: Iulia Dragomir (c)/Corina Breaz (d);

*Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia: Valeria Cîmpean (c)/Gheorghe Mărginean (c);

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia: Gabriel Bucur (c)/Lăcrămioara Burde (c);

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia: Nicolae Andron (c)/Mariana Maierescu (c);

*Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos: Alina-Ioana Crişan (c)/ Lucia Herman

*Şcoala Gimnazială Berghin: Cornelia Ştef (d);

*Şcoala Gimnazială Blandiana: Bianca Maria Ursu (c);

*Şcoala Gimnazială Ciugud: Maria Teodora Simion (c);

*Şcoala Gimnazială Meteş: Adrian Foldvari-Lipovan (d);

*Şcoala Postliceală Sanitară Alba Iulia: Gheorghe Muntean (d);

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş: Daniela Faur (c);

*Şcoala Gimnazială „Dr. Petru Şpan” Lupşa: Daniela Crişan (c);

*Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua: Simona Bartoc (d);

*Şcoala Gimnazială Poşaga de Jos: Roxana Elena Stăvar (d);

*Club Sportiv Şcolar Blaj: Alexandru Victor Man (d);

*Colegiul Naţional „I:M. Clain” Blaj: Ana Maria Comşa (c)/ Ana Marcu (d);

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj: Lucia Câmpean (c);

*Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” Blaj: Cristina Tomotaş(d);

*Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj: Augustin Damian (c)/ Lucian Blaga (d);

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sf. Vasile cel Mare” Blaj: Cecilia Veronica Frățilă (c);

*Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Cergău Mare: Codruţa Elena Cordoş (d);

*Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă: Monica Florea (c);

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cenade: Gheorghe Ilie Blaga (d);

*Şcoala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă: Camelia Rotar (c);

*Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel: Ioana-Aurica Cătăuţă (c);

*Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Tiur (Blaj): Ana Zehan Platon (c)/ Emese Tunde Duşa (d);

*Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj: Monica Popa (d)/ Mihai Nicolae Ionescu (d);

*Şcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos: Emilia Cristian (c);

*Şcoala Gimnazială Roşia de Secaş: Lucica Springean (d);

*Şcoala Gimnazială Şona: Laura-Simona Irimie (c)/ Erzsebet Vinczeller (d);

*Colegiul Naţional „Avran Iancu” Câmpeni: Horia Barbu (c)/ Monica Alina Borteș (d);

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Piticot” Câmpeni: Rodica Paven (d);

*Liceul Tehnologic „Ţara Moţilor” Albac: Ioan Han (d)/ Raluca Ancuţa Nicoară (c);

*Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni: Ioan-Claudiu Mocan (d);

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni: Maria-Olga Cătană (c)/ Călin Ioan Bobariu (c);

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Avram Iancu: Daciana Alexandra Heler (c);

*Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gârda de Sus: Aurel Dobra (d);

*Şcoala Gimnazială „Horea” Horea: Angela Culda (c);

*Şcoala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra: Tiberiu Boca Dandea (d)/Anamaria Elena Petrovan (c);

*Şcoala Gimnazială „Prof. univ. dr. Gheorghe Beleiu” Poiana Vadului: Ana Briciu (d);

*Şcoala Gimnazială Câmpeni: Liliana Daniela Arieşanu (c)/ Simona Boncuţiu (d);

*Şcoala Gimnazială Scărişoara: Ovidiu Vasile Cioara (d);

*Şcoala Gimnazială Sohodol: Olimpia Maria Bobar (d);

*Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor: Cătălin Benoni Guriade (d);

*Şcoala Gimnazială Vidra: Valentina Burz (c);

*Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir: Ionuţ – Marian Iancu (d);

*Liceul Teoretic „David Prodan” Cugir: Petru Alin Toderescu (c);

*Şcoala Gimnazială „Iosif Pervain” Cugir: Mihai Jurj (d);

*Şcoala Gimnazială „Iosif Sârbu” Şibot: Irina Florica Boc (c);

*Şcoala Gimnazială „Singidava” Cugir: Floare Vlasea (d)/ Stela Predescu (d);

*Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir: Anca Stela Ţârlea (d)/Laura Diana Teban (c);

*Liceul Tehnologic Jidvei: Carmen Stan (c)/ Aurel Dancu (d);

*Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă: Daniela Iliescu (c);

*Liceul Tehnologic Ocna Mureş: Cornelia Popescu (d);

* Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș: Olimpia Carmen Onac (d)/Adrian Cristian Marele (d);

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea: Lilica Cordea (d);

*Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureş: Istina Badu (c)/Ileana-Dorina Baciu (c);

*Şcoala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureşului: Floarea Sărmaşiu (d);

*Şcoala Gimnazială Fărău: Alina Paula Oltean (d);

*Şcoala Gimnazială Noşlac: Florina Szekely (d);

*Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş: Mioara Bulbucan (d)/ Marius Muntean (c);

*Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş: Alexandru Dăncilă (d)/Doru Oancea (c);

*Liceul German Sebeş: Onofrei V. Verona Maria (c);

*Liceul Tehnologic Sebeş: Adina Stanciu (c)/Camelia Henegariu (c);

*Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Sebeş: Zorina Bădilă (c)/ Constantin Lucian Ştefan (d);

*Şcoala Gimnazială „Septimiu Albini” Cut: Alexandra Iulia Bărbat (d);

*Şcoala Gimnazială Câlnic: Constantin Ioan Popa (d);

*Şcoala Gimnazială Daia Română: Elena Schiau (c);

*Şcoala Gimnazială Doştat: Veronica Simona Trifan (c);

*Şcoala Gimnazială Draşov: Simona Alexandra Călin (c);

*Şcoala Gimnazială Gârbova: Simona Maria Albu (d);

*Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş: Iulia Iftime-Paulescu (c)/Maria Radu (d);

*Şcoala Gimnazială Ohaba: Manuela Eugenia Mureşan (d);

*Şcoala Gimnazială Petreşti: Viorica Dana Cârcoană (c)/Maria Cibu (c);

*Şcoala Gimnazială Pianu de Sus: Maria Marcela Popescu (c)/Daniela Usinevici (c);

*Şcoala Gimnazială Săsciori: Elena Maria Anca (c)/ Vasile Bîtiu (d);

*Şcoala Gimnazială Şugag: Marioara Cristina Capătă (d);

*Liceul Teoretic Teiuş: Marius Pintea (c)/Corina Oltean (c);

*Şcoala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos: Nicoleta Goia (d);

*Şcoala Gimnazială Stremţ: Elena Bârlog (d);

*Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna: Rodica David (c)/ Odetta-Ioana Olălău (c);

*Şcoala Gimnazială „Almaşu Mare”: Nicoleta Elena Bolunduţ (d);

*Centrul Judeţean de Excelenţă Alba: Adrian Simion (d);

*Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba: Dana Nicoară (d);

*Şcoala Gimnazială Ocoliş: Roxana Elena Stăvar (delegare de atribuţii);

*Şcoala Gimnazială Întregalde: Marius Pintea (delegare de atribuţii).

Legendă: c - concurs d - delegare

Felicitări tuturor și succes în conducerea școlilor pentru progresul învățământului preuniversitar județean și pregătirea absolvenților pentru realitățile vieții de zi cu zi!