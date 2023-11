Directorul ANM pune România în alertă: Un ciclon puternic aduce iarnă severă și fenomene periculoase. Când urmează să lovească

Florinela Georgescu, directorul de prognoză de la ANM, a avertizat că în perioada următoare România va fi afectată de un nou ciclon, aducând cu sine fenomene de iarnă severe. Specialistul menționează că temperaturile vor scădea, iar nopțile vor deveni extrem de reci în aproape întreaga țară.

„Ne aflăm într-o perioadă a anului în care marea servește ca sursă de căldură, având o temperatură apropiată de cea a solului, poate chiar puțin mai ridicată. Același lucru se întâmplă și în cazul Mediteranei și al Adriaticii. Aceste zone favorizează acum formarea ciclonilor, mai ales că din regiunile nordice ale Europei pătrund mase de aer rece în înălțimi mai mari. După o vară și o toamnă lungi și călduroase în emisfera nordică, se caută acum un echilibru energetic.

CITEȘTE ȘI: Vremea în luna decembrie 2023 până de Crăciun: Temperaturi normale în toată ţara și precipitații consistente

Astfel, iarna se apropie, solstițiul de iarnă se instalează, iar pătrunderile reci devin normale. Marea accelerează procesele ciclogenetice și cele care aduc furtuni. De aceea, în săptămâna trecută și în cea curentă am observat fenomene severe, în special în zona litorală. Situația a fost și mai gravă acum din cauza unei mase de aer foarte reci.

Vântul a fost cel mai sever element în această perioadă, iar pe lângă acesta, am înregistrat și cantități semnificative de apă din diverse forme de precipitații. Ploaia a fost urmată de lapoviță și ninsoare în sudul țării. Avem de-a face cu numeroase fenomene severe.

Ciclonul mediteranean va lovi România, dar sperăm că nu va fi la fel de sever. Vom avea de monitorizat în special nopțile următoare, deoarece temperaturile vor fi negative în întreaga țară, situându-se între -8 și -1 grade Celsius. În noaptea de marți spre miercuri, este posibil să scadă chiar mai mult în depresiuni, în special într-un mediu mai degajat. Aceste temperaturi foarte scăzute, asociate cu prezența zăpezii sau a apei rezultate din ploi, vor favoriza formarea gheții.

Vor continua precipitațiile, inclusiv mâine și în zilele următoare, dar trebuie să fim atenți la ciclonul care se apropie de Europa Centrală. Acesta ar putea aduce precipitații miercuri, în funcție de direcția sa de deplasare, sau ninsori în zonele montane.

Am depus eforturi considerabile pentru a anunța aceste fenomene. Încă de vineri dimineață am emis avertizarea de cod roșu, indicând severitatea maximă a fenomenelor pentru noaptea de sâmbătă spre duminică. Este adevărat că în astfel de situații este dificil de precizat cu mult timp înainte zonele cu cea mai mare gravitate a fenomenelor. Cu toate acestea, am menținut codul roșu de vineri dimineață, codul general. Deși sâmbătă au existat ajustări, schimbându-se zonele afectate, ideea că gravitatea maximă a fenomenelor va fi în sud-estul țării a rămas clară”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie, la Antena 3 CNN.