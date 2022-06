Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră pentru șase ocoale din județ . Licitația de peste 1250000 lei, lansată în SEAP

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva RA, prin Direcția Silvică Alba achiziționează servicii de exploatare forestieră și servicii de transport bușteni, conform caietului de sarcini, pentru ocoalele silvice Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Valea Ampoiului și Valea Arieșului, cu o valoare totală estimată a contractului de 1258041.78 lei. Licitația a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la data de 1 iunie 2022.

Loturile și partidele ce fac obiectul contractului de achiziție de exploatare forestieră și transport bușteni:

1. OS Aiud Partida 118 VL. Neaului

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:21.584,50 RON

2. OS Aiud Partida 73 Vl Alba

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.697,00 RON

3. OS Aiud, Partida 101 Vidolm

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:7.915,00 RON

4. OS Alba Iulia, Partida 95 Runcul Rau

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:23.829,00 RON

5. OS Alba Iulia, Partida 115 Bucium Sat

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:81.256,00 RON

6. OS Alba Iulia, Partida 82 Izbita

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:69.941,00 RON

7. OS Alba Iulia, Partida 93 Rosioara

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:93.174,00 RON

8. OS Blaj, Partida 444, 446, 447 Prigoana

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:168.759,41 RON

9. OS Cugir Partida 888 Babuia

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:3.099,39 RON

10. OS Cugir, Partida 980 Vl Guserii

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:7.369,08 RON

11. OS Cugir Partida 1103 Negovanu-Cugere

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:29.429,05 RON

12. OS Cugir, Partida 1139 Molivis

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:17.931,43 RON

13. OS Vl Ampoiului Partida 139 Lascior

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:45.960,35 RON

14. OS Vl Ampoiului, Partida 140 Galati

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:49.531,69 RON

15. OS Vl Ariesului Partida 60 Leas

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.121,52 RON

16. OS Vl Ariesului, Partida 299 Picioragu

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:24.906,75 RON

17. OS Vl Ariesului Partida 355 Pr Boldas

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:15.692,03 RON

18. OS Vl Ariesului, Partida 356 Preluci

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:4.695,36 RON

19. OS Vl Ariesului Partida 361 Curcubata

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:4.658,52 RON

20. OS Vl Ariesului, Partida 369 Pr Batranei

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:13.453,05 RON

21. OS Vl Ariesului Partida 374 Costinesti

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:18.676,33 RON

22. OS Vl Ariesului, Partida 376 Valea Mare

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:1.361,35 RON

23. OS Vl Ariesului Partida 377 Smida

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:21.025,88 RON

24. OS Vl Ariesului, Partida 378 Pr. Santuri

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:13.293,07 RON

25. OS Vl Ariesului Partida 385 Trifesti

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:8.094,59 RON

26. OS Vl Ariesului, Partida 357 Pr. Ursului

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:12.465,32 RON

27. OS Vl Ariesului Partida 358 Pr Ursului

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:35.894,93 RON

28. OS Vl Ariesului, Partida 360 Pr. Ursului

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:119.576,81 RON

29. OS Vl Ariesului Partida 370 Pr Ursului

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:38.286,01 RON

30. OS Vl Ariesului, Partida 371 Preluca

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:22.038,41 RON

31. OS Vl Ariesului Partida 372 Pr Ursului

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:60.964,77 RON

32. OS Vl Ariesului, Partida 362 Micoaia

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:33.549,70 RON

33. OS Vl Ariesului Partida 363 Micoaia

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:28.261,66 RON

34. OS Vl Ariesului, Partida 364 Fundul Micoaiei

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:25.143,20 RON

35. OS Vl Ariesului Partida 365 Fundul Micoaiei

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:34.989,31 RON

36. OS Vl Ariesului, Partida 366 Curcubata Mare

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:47.470,61 RON

37. OS Vl Ariesului Partida 367 Curcubata Mica

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:16.600,77 RON

38. OS Vl Ariesului, Partida 368 Curcubata Mica

COD CPV:77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:20.344,93 RON

Condiții de participare:

1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta să solicite ofertantului unic, sau ofertantului împreună cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative:

a) Certificate constatatore din care să reiasă lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) valabile la momentul prezentării acestora. Obs.: operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

c) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

d) alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 60 DIN LEGEA 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt urmatoarele: Boariu Gheorghe Dan, Balasa Ion, Trif Elena Simona, Galdau Ilie Petru, Bistrae Petru Roba, Andrei Simona Cristina, Ervin Schlesinger, Gazda Viviana.

Cerința nr. 1 : Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentaţie (exploatare și transport). Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv. Modalitatea de îndeplinire: Inițial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului unic, sau ofertantului împreuna cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de către Oficiul National al Registrului Comerțului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului – servicii de exploatare și serviciu de transport, trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC. NOTĂ: În lipsa înregistrării la ONRC (persoane fizice române, persoane fizice / juridice străine), sunt acceptate documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare / apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului.

Justificarea alegerii cerinței: Cerința a fost impusă în virtutea art. 173 din Legea 98/2016.

Cerința nr. 2: Operatorii economici trebuie să aibă dreptul de a presta serviciile prevazute în prezenta documentație – conform art. 62, pct. 2 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, care precizează ca “Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național”. Modalitatea de îndeplinire: Initial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), în care ofertanții vor specifica numărul atestatului și capacitate de exploatare rămasă disponibilă conform Certificatului de atestare în exploatare (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție). Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta Certificatul de atestare/reatestare, eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestiera. Din acesta trebuie să rezulte că ofertantul/candidatul are capacitate de exploatare rămasă disponibilă, pentru volumul licitat, deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform Ord. 1106/2018 pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră”. Informatiile cuprinse în Certificat trebuie sa fie reale/valabile la data de prezentare a acestuia. Atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se face în baza Ord. 1106/2018, respectând criteriile menționate la Capitolul IV – ”Criteriile de Atestare”, și se face la solicitarea operatorilor economici, care au posibilitatea de suplimentare a volumului aprobat daca îndeplinesc toate criteriile de atestare și în termenele specificate de Comisia de atestare. Nerespectarea prevederilor privind volumul de masă lemnoasă aprobat pe Certificat atrage sancțiuni, conform art. (22) din ordinul sus menționat.

NOTA. În lipsa atestării pentru activitatea de exploatare forestieră (persoanele fizice române, personae fizice/juridice străine), sunt acceptate documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Justificare: Se solicită această atestare, deoarece numai operatorii econimici atestați pot presta aceste servicii. Cerința a fost impusă în vederea respectării prevederilor art. 62 pct. 2) din legea 46/2008, și a art. 173 din Legea nr.98/2016.

Alte informații: Oferta se va depune pe loturi. Ofertanții pot oferta unul sau mai multe loturi, cu condiția ca volumul ofertat să fie maxim egal cu capacitatea de exploatare rămasă disponibilă (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție) deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform art. 62 punctul 2 din Legea 46/2008.

Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.Contractul poate fi modificat in conformitate cu art 221 din legea 98/2016. Nota:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – Romana.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii in sectiunea documentatii. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.Detalii suplimentare privind APV-ul si harta lotului de pot obtine din catalogul de masa lemnoasa al Directiei Silvice postat pe siteul Directiei Silvice Alba( http://www.rosilva.ro/articole/catalog_masei_lemnoase_2022). Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura se va completa DUAE.