Diplomele de Bacalaureat 2023 vor fi eliberate de școli înainte de afișarea rezultatelor finale

România pierde aproape 1 miliard de euro pe an din cauza importurilor de carne de porc: Creștem de 17 ori mai puțini porci decât acum 30 ani

România crește de 17 ori mai puțin porci decât acum 30 ani și țara noastră pierde anual aproximativ un miliard de euro, din cauza importurilor masive de carne de porc, spune deputatul PSD Florin Barbu.

Acesta spune, după ce a participat la Conferința „Contextul economic și legislativ pentru dezvoltarea sectorului suin din România”, că România pierde anual aproximativ un miliard de euro, din cauza importurilor masive de carne de porc – 80%, față de 20% cât importa acum 6 ani: „Azi, creștem de 17 ori mai puțin porci decât acum 30 ani”.

Au de câștigat „prietenii noștri olandezi, danezi și chinezi, care sunt în top 3 exportatori de carne de porc”.

„Noi am pornit de la a ne păsa și a ne implica pentru că am avem datoria să protejăm acest sector și agricultura românească! Prin fiecare pas pe care îl facem, însemnând fiecare proiect legislativ aprobat suntem mai aproape de acest obiectiv! În urma implementării Legii privind aprobarea Programului de Susținere a Crescătorilor de Animale, program de reproducție la suine, au fost depuse 28 de proiecte, ceea ce înseamnă 1,5 milioane de purcei. Avem în lucru Legea privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine și eu am introdus împărțirea pe 8 regiuni. Dacă sunt focare de pestă într-o regiune, se vor impune restricții numai în acea regiune și nu va fi oprită mișcarea animalelor și exportul de carne pentru toată țara”, arată deputatul PSD Florin Barbu, potrivit Mediafax.

Acesta adaugă că se lucrează la un pachet de măsuri mai clare pentru combaterea acestei boli și vor fi modificate și cotele din Legea Vânătorii: „Vreau ca, în maximum 3 săptămâni, să avem acest proiect legislativ votat și în Camera Deputaților, pentru a putea pune în dezbatere publică «Legea cărnii» un proiect de lege asemănător cu «Legea Laptelui și a produselor lactate» – carnea de porc românească să fie etichetată corespunzător și să existe în supermarket-uri rafturi separate unde se găsesc produse din producția autohtonă. Evident că, pentru a putea face o lege bună, este nevoie să fim alături unii de alții, să dezbatem, să modificam împreună unele articole, să găsim cele mai bune soluții pe care să le transpunem într-un cadru legislativ complet și complex. Experiența mea de lucru de la Legea Laptelui, îmi spune că vom reuși pentru ca noi toți ne dorim să punem pe mesele românilor carne de porc crescut și procesat în România! Interesul național trebuie să primeze, să avem grijă de țara noastră, de România și hrana românilor și să fim sănătoși ca să putem consuma cât mai multă carne de porc «Fabricată în România»”.

Sursa: stiripesurse.ro