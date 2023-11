Din 30 noiembrie, la Alba Iulia, se face oficial trecerea de la „porție” la gastronomie de excepție

Suntem convinși că mulți dintre albaiulieni știu, deja, adresa restaurantului Népo. Dar suntem și mai siguri că, odată ajunși, vor găsi suficiente motive să-i descopere povestea. Experiența Népo este, cu siguranță, una aparte. Pentru fiecare dintre noi. E mai mult decât un restaurant? Desigur! Va fi locul în care cei care au mers prima oară vor reveni? Garantat!

Népo e combinația supremă între mâncarea gătită perfect și un spațiu care, la plecare, te face să întorci capul. Ca să-l mai vezi o dată. Chef, staff, manager sunt noțiuni pe care le-am adaptat la măiestrie, zâmbete și ospitalitate, iar provocarea pe care ne-am asumat-o, cu creativitate și meticulozitatea, ne-a dus cu adevărat în direcția unui spațiu cu adevărat unic, imposibil de copiat. Un loc creat pentru bucuria spiritului și încântarea simțurilor. Népo nu e, nici pe departe, o simplă trecere prin bucătăria internațională sau tradițională. E modul clar de a valida că una nu o exclude pe cealaltă, iar alegerea aparține fiecăruia.

Definit și complet prin gust, Népo e susținut în decor de teme din creația marelui Giorgio de Chirico. De la iluminat până̆ la mobilierul ales cu grijă, designerul Valentin Oltean s-a străduit, și a și reușit, să arate că inspirația și rafinamentul merg mână-n mână cu bucuria de a-ți primi oaspeții cu brațele deschise. Și subliniază: „Când am început să concep primele detalii ale acestui loc, am avut îndrăzneala să cred și să sper că nu doar cei din marile orașe, confirmate ca fiind repere în ce înseamnă design, merită și pot avea ceva din inspirația unui mare artist. Și sunt sigur că vom avea mai mult decât un accept al acestei identități, că albaiulienii pot pretinde și pot primi mai mult de la un restaurant.” Dincolo de clasicul restaurant, Népo introduce un lounge privat – un spațiu intim în care clienții pot veni fie pentru afceri, peste zi, fie pentru o petrecere, seara, cu prietenii. În plus, un spațiu separat dedicat evenimentelor private, promite să fie o pânză albă pentru evenimente tematice, seri corporative sau aniversări.

Cei care vor trece pragul noului restaurant Népo din 30 noiembrie, ora 18.00, vor descoperi, la fața locului, că premium poate fi, la fel de bine, popular. Dar vor avea și dovada că arta poate fi tradusă și interpretată, cu simplitate, la fiecare detaliu în parte.

Facebook & Instagram @ NepoRestaurant

Pentru întrebări media și informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Népo Restaurant +4 0770 88 55 88. strada Tudor Vladimirescu nr.13