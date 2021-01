Dialogul HILAR dintre un șofer băut și un polițist rutier care l-a oprit în trafic, publicat de MAI. „Vinul roșu face bine la circulație. Chiar nu știți?”

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au publicat un dialog savuros între un șofer și un polițist rutier. Șoferul, prins băut, îi spune polițistului că a băut „doar” două pahare cu vin pentru că așa e recomandat, iar vinul roșu face bine la circulație.

Nu și la cea rutieră. Postarea a adunat în doar câteva minute de la publicare aproape 900 de like-uri și zeci de comentarii, arată Mediafax.

Iată mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI:

Dialog între un polițist și un conducător auto, care a încercat să folosească o glumă din mediul online, pentru a justifica cifrele de pe etilotest care îl contraziceau.

– Dumneavoastră afirmați că nu ați băut nimic, dar etilotestul arată altceva.

– Doar două pahare de vin roșu, domnul polițist .

– Conform valorii de pe etilotest, cred că sunt mai multe. Dar nici nu mai contează.

– Pe cuvânt că au fost două! Și le-am băut pentru că așa e recomandat. Vinul roșu face bine la circulație! Chiar nu știți asta?

– Dumneavoastră confundați circulația sângelui cu circulația rutieră.

– Păi, e tot circulație.

– Este, dar cu mari diferențe. O să vă dați seama în următoarele 90 de zile, cât o să fiți pieton.

– De ce 90 de zile? E o provocare?

– Pentru că atât arată etilotestul că trebuie să circulați pe jos. Puteți încerca și bicicleta, dar nu vă recomandăm în această perioadă. Vedeți, și aceasta tot circulație e.

„Vinul rosu sau orice băutură alcoolică nu face deloc bine la circulația rutieră”, transmite Ministerul de Interne.