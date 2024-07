Dezvoltarea sistemului informatic în primăria comunei Doștat: Licitație lansată pe SEAP pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni

Administrația comunei Doștat, a scos licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede implementarea unui sistem informatic pentru simplificarea procedurilor administrative în primărie.

Citește și: Reabilitarea și modernizarea primăriei Doștat: Licitația de aproape jumătate de milion de lei, lansată în SEAP

Potrivit caietului de sarcini, achiziția vizează servicii specializate în vederea implementării Sistemului informatic de management al proceselor și documentelor la nivelul primăriei pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, respectiv servicii de dezvoltare, proiectare, implementare și operaționalizare a sistemului informatic integrat care presupune implementarea de module informatice privind serviciile/competențele gestionate parjat de către autoritatea publică locală, precum și echipamente hardware și certificat digital pentru semnătură electronică.

Realizarea achiziției este necesară pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor, prin digitalizare, realizarea infrastructurii TIC-sisteme inteligente de management local în comuna Dostat, judetul Alba”, finantat prin PNRR C10- I.1.2

La momentul actual comuna Doștat nu dispune de un sistem informatic de gestionare a activităților atât în ceea ce priveşte fluxurile interne, cât şi în ceea ce priveşte serviciile publice oferite.

Astfel, prin prezentul proiect se propune implementarea unei platforme de servicii publice digitale care include următoarele funcționalități & module:

a. Aplicație pentru managementul circulației documentelor

– Modul Registratură

– Modul Circulația documentelor

– Modul Arhivă

– Modul Administrare

b. Aplicație pentru gestiunea documentelor de Urbanism

c. Aplicație de gestiune a contractelor de chirie și concesiuni

d. Aplicație pentru gestionarea beneficiilor și serviciilor de asistență social

– Modul pentru gestionarea ajutorului social

– Modul pentru gestionarea alocației pentru susținerea familiei

– Modul pentru gestionarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

– Modul pentru gestionarea suplimentului pentru energie

– Modul pentru gestionarea beneficiarilor ajutoarelor de urgență

– Modul pentru gestionarea indemnizațiilor acordate bolnavilor cu handicap grav

e. Sistem GIS

f. Portal WEB

g. Platformă servicii online

h. Declarații online Impozite și Taxe Locale

i. Dosar personal fiscal online

j. Eliberare online a certificatelor de atestare fiscal

k. Modul de Petiții Online

l. Modul consultare stare documente online

m. Eliberare Certificate de Urbanism Online

n. Eliberarea Autorizației de Construire / Desființare Online

o. Eliberare certificat de nomenclatură stradală

p. Registru Agricol Online

q. Depunerea online a documentelor aferente acordării de beneficii sociale

r. Aplicație pentru dispozitive mobile de raportare sesizări și consultări publice

s. Plăți online de pe dispozitive mobile pentru impozite și taxe locale

În cadrul prezentului proiect se propune spre achiziționare următoarele tipuri de echipamente hardware/certificat digital:

t. Infotouch self-service card pentru plată impozite și taxe primărie

u. Sisteme All in One (inclusiv licențe)

v. Server de stocare date & Dulap Rack Server(inclusiv licențe)

w. UPS – dispozitiv de protecție la supratensiune

x. Laptop (inclusiv licențe)

y. Multifuncționala (scanner, imprimanta, copiator)

z. Certificat digital calificat – semnătură electronica

Valoarea totală estimată este de 583.856.83 lei.Termenul limită la care se pot depune ofertele este 29.07.2024, ora 15:00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI