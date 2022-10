Deșeuri depozitate de agenții economici din Alba Iulia în punctele de colectare destinate populației. Viceprimarul Emil Popescu: „Nu vom mai tolera asemenea comportamente”

Un fenomen care ia amploare în Alba Iulia este cel depozitării de către agenții economici a deșeurilor proprii la punctele de colectare destinate populației. Există numeroase locuri din oraș în care acest lucru se întâmplă.

Într-o emisiune la Radio Unirea FM viceprimarul Emil Popescu a atras atenția că administrația locală nu va mai tolera asemenea comportamente și i-a îndemnat pe agenții economici care nu au făcut încă acest lucru să încheie contracte cu opratorul de salubritate și să folosească doar propriile pubele pentru depozitarea gunoiului pe care îl produc.

„Vreau să fac un apel către toate societățile comerciale să-și încheie contract cu operatorul de salubritate și aibă pubelă, pentru că nu le vom mai permite ca, în detrimentul asociațiilor de proprietari și a cetățenilor simplii care au contract să-și depoziteze toate deșeurile în locurile publice. Li s-a pus în vedere să aibă astfel de contracte și am semnale că nu s-a prea respectat ceea ce am solicitat. În definitiv cine are o societate comercială și produce gunoi trebuie să aibă și contract și pubelă.

Nu mi se pare firesc ca de exemplu, în zona Pati Bar-ului, să fie plin de cartoane, de haine, care provin de la societățile comerciale care sunt în zonă. Lucrurile astea nu le vom mai tolera, să înțeleagă foarte clar”, a spus viceprimarul Emil Popescu la Radio Unirea FM.