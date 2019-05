Deputat PNL Florin Roman: Liderii PSDragnea fug ca dracu de tămâie de referedum

Lideri importanți ai PSDragnea, cum sunt senatorii Mihai Fifor și Șerban Nicolae, au îndemnat public la boicotarea referendumul împotriva corupților. Ceea ce era de așteptat, având în vedere că singurul proiect al PSD este cum să scape Dragnea de închisoare.

De peste doi ani, PSD vorbește mai mult de drepturile deținuților de închisori, dar nu spune un cuvânt despre victimele criminalilor, violatorilor și tâlharilor eliberați din închisori. Se vorbește mai mult de condițiile de detenție de închisori, decât de condițiile din spitale.

Referendumul împotriva corupției inițiat de președintele Klaus Iohannis are ca miza întărirea statului de drept, aflat sub asediul PSDragnea și menținerea in Uniunea Europeană a României. Romanii trebuie sa știe ca activarea art. 7 nu înseamnă doar suspendarea dreptului de vot in Consiliu, ci și pasul premergător al suspendării tuturor finanțărilor europene pentru romani, inclusiv plățile directe, cum sunt subvențiile pentru agricultori. Miza acestui referendum sunt și zeci de miliarde de euro, pe care România risca sa ii piardă, in cazul suspendării plăților, și totul doar pentru ca Liviu Dragnea și corupții din jurul lui sa scape de închisoare.

PNL susține referendumul inițiat de președintele României! Este de datoria noastră, a fiecărui roman sa apărăm România oamenilor cinstiti, de corupții lor! Și o putem apăra votând DA la referendum!

Florin Roman, deputat PNL de Alba