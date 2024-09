Denis Giosu, o nouă achiziție a Unirii Alba Iulia

„

Mă bucur foarte mult să pot face parte din acest proiect, vreau să le mulțumesc staff-ului și conducerii pentru încrederea acordata. Voi face tot posibilul să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivul și aici mă refer la promovarea în Liga 2. Am ales Alba Iulia pentru proiectul frumos de aici, pentru faptul că această echipă are o istorie, are suporteri și eu consider că sunt toate ingredientele necesare să facem performanță”, a declarat Denis Giosu.