DEFINITIVAT 2022: CALENDARUL concursului pentru definitivare în învățământ. Când vor avea loc probele scrise

VIDEO| Noul DACIA DUSTER prezentat la decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiță” de la Pian, județul Alba

În cursul zilei de astăzi, 18.09.2021, are loc decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiță” de la Pian, comuna Pianu, județul Alba. Președintele României, Klaus Iohannis, va fi prezent cu această ocazie și totodată este prezentat și noul Dacia Duster.

La interior, noul Duster dispune de acum de o consolă centrală înălțată, prevăzută cu o cotieră culisantă. Tot la capitolul noutăți remarcăm cele două sisteme multimedia și noul ecran de 8” precum și cutia de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj. Noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4.

Dacia a vândut peste 1,5 milioane de mașini Duster în Europa în aproape 11 ani. Cel mai bun an a fost 2019, cu peste 220.000 de mașini livrate în Europa. Anul trecut totalul a scăzut la 140.000.

“Duster reprezintă revoluția Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generații, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienți, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină ușoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare și ușor de recunoscut, a fost menținută. Am adus în schimb o serie de evoluții pentru un plus de modernitate și de prospețime. Spiritul de aventură și spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust și accesibil, care oferă esențialul”, spune Lionel Jaillet, director performanță produs la Dacia.

Dacia Duster facelift dispune de următoarele motorizări

Dacia Duster facelift Diesel:

dCi 115, în variantele 4×2 sau 4×4, cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte

Dacia Duster facelift Benzină:

TCe 90 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte

TCe 130 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte

TCe 150 în varianta 4×4 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte

TCe 150 în varianta 4×2 cu cutia de viteze automată EDC cu 6 trepte

Dacia Duster facelift Alimentare mixtă benzină-GPL:

ECO-G 100 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte

Dacia Spring, model prezentat de asemeni la decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiță” de la Pian, este comercializat în România la preţuri cuprinse între 16.800 şi 18.100 de euro și are are o autonomie de 230 de kilometri conform ciclului WLTP şi de 305 kilometri conform ciclului WLTP City, care cuprinde doar partea urbană a ciclului omologat, scrie Agerpres.

Dacia Spring beneficiază, în serie, de numeroase echipamente de siguranţă, printre care: limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forţei de frânare, şase airbag-uri, apel de urgenţă (buton SOS), aprindere automată a farurilor şi frânare automată de urgenţă.

Modelul este disponibil, încă de la lansare, în trei culori – Kaoline White, Cenote Blue şi Lightning Silver, la care se va adăuga, ulterior, o a patra opţiune – Goji Red.

Garanţia oferită este de trei ani sau 100.000 de kilometri pentru vehicul şi de opt ani sau 120.000 de kilometri pentru bateria electrică.