DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.02-02.03.2025 și suplimentar pentru intervalul 17 -23.02.2025

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Intreruperile programate pentru intervalul 24.02.2025-02.03.2025

Craciunelul de Jos, str.6 Martie, Viilor 24/02/2025 09:00 – 24/02/2025 16:00

Craciunelul de Jos, str.6 Martie, Viilor 25/02/2025 09:00 – 25/02/2025 16:00

Craciunelul de Jos, str.23 August, Closca 26/02/2025 09:00 – 26/02/2025 16:00

Craciunelul de Jos, str.23 August, Closca 27/02/2025 09:00 – 27/02/2025 16:00

Craciunelul de Jos, str.23 August, Closca 28/02/2025 09:00 – 28/02/2025 16:00

Suplimentar pentru intervalul 17.02.2025-23.02.2025

Ocna Mures – str. Axente Sever, str. V. Lupu, Moara Botezan, Farmacia Royal 19/02/2025 10:00 – 19/02/2025 14:00

Alba Iulia, str.George Sand 20/02/2025 09:00 – 20/02/2025 14:00

Com. Ocolis, Com. Posaga, Com. Salciua, Cariera Ocolis, Bogdan Stefan, PT Armeanu 21/02/2025 08:00 – 21/02/2025 13:00

Baia de Aries, str.Valea Ciorilor, Merilor, Prunilor, Izvoarele, Brazilor,Minerilor, 9 Mai, Tarinei, sat Brazesi, sat Sartas 21/02/2025 09:00 – 21/02/2025 14:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

