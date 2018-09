Decizie la Judecătoria Cîmpeni: accident mortal cu un copac căzut peste o victimă, finalizat cu achitarea inculpatului pentru infracțiunea de ucidere din culpă

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Cîmpeni, a fost achitat pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă după ce a provocat decesul unui om. A. Petre a fost trimis în judecată de procurori în februarie 2018, acuzația fiind aceea că în timp ce tăia un copac cu drujba, o creangă l-a lovit în cap și în torace pe un alt bărbat care a decedat la spital.

Accidentul a avut loc în 9 iunie 2017, în satul Dealu Capsei din orașul Cîmpeni. ”S-a reținut în sarcina inculpatului că în data de 09.06.2017, la solicitarea lui A.N., s-a deplasat pe terenul fânaț, proprietatea lui A.N. – vecinul său, pentru a-i tăia niște fagi, cu un motofierăstrău mecanic. În timp ce inculpatul A. P. a efectuat activitatea de tăiere a arborilor, cu un motofierăstrău mecanic, creanga unui copac a căzut peste A.N., lovindu-l în zona capului.

Fără să se asigure că doborârea copacului se realizează în condiții de siguranță pentru însoțitorul său, inculpatul a realizat tăierea, fapt ce a determinat accidentarea gravă a victimei, prin căderea unei ramuri a copacului peste aceasta. A.N. a fost accidentat și a căzut la pământ, la o distanță de circa doi metri de a treia cioată, astfel că s-a aflat foarte aproape de locul unde inculpatul a realizat secționarea arborelui, de pe picior. Conform declarației inculpatului, acesta i-ar fi solicitat lui A.N. să se ferească, însă acesta nu s-a retras din perimetrul de cădere al arborilor.

Potrivit adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie, victima a fost cunoscută și înregistrată în actele medicale cu oligofrenie, tulburare de personalitate, deținând certificat de handicap. În aceste condiții, culpa inculpatului este mai mare, întrucât ar fi trebuit să fie mult mai prevăzător și să ia măsurile necesare îndepărtării victimei din zona de tăiere, având în vedere problemele de sănătate ale acesteia”, se afirmă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni. A. Petre a recunoscut comiterea faptei și a precizat că regretă cele întâmplate.

Instanța de fond, respectiv Judecătoria Cîmpeni, a considerat, însă, că acesta nu se face vinovat de comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. ”Odată ce a îndepărtat-o pe victimă de locul tăierii, inculpatul s-a aplecat pentru a executa tăierea, avea obligația de a fi atent la această manoperă și nu se putea ridica pentru a supraveghea dacă victima respectă cele anterior convenite.

Cei doi au mai executat anterior o astfel de lucrare, iar la data de 9.06.2017, victima nu s-a apropiat de inculpat în timpul executării manoperei de tăiere, astfel că acesta nu putea să prevadă că victima va părăsi locul de siguranță chiar în momentul căderii copacului. Condițiile impuse de art. 16 alin. 4 lit. b Cod penal sunt cumulative «trebuia și putea», or în cazul de față instanța apreciază că inculpatul nu putea să prevadă o atare situație.

Pentru a putea să prevadă o asemenea consecință sunt implicați factori subiectivi și obiectivi. Inculpatul, având în vedere puterea de înțelegere a victimei, trebuia să fie mai diligent cu îndepărtarea acestuia de la locul tăierii copacilor”, se afirmă în motivarea deciziei Judecătoriei Cîmpeni. Din probele administrate rezultă că cei doi erau prieteni, ”se înțelegeau”, și că au mai efectuat lucrări împreună, inclusiv de tăiere de arbori. Aceste aspecte conduc la concluzia că persoana judecată avea convingerea că victima îl ascultă, că înțelege ce trebuie să facă sau nu trebuie să facă în anumite lucrări și că odată ce l-a îndepărtat de la locul tăierii, acesta nu va reveni până la finalul lucrării.

”Obiectiv, inculpatul nu putea să prevadă rezultatul faptei sale. În operațiunea de tăiere a copacului inculpatul era obligat să aibă o anumită poziție – aplecat – și să fie atent la instrumentul tăietor pe care îl manipula – drujba – fără a avea posibilitatea fizică de a supraveghea zona limitrofă. Potrivit art. 16 lit. b Cod procedură penală, acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi executată dacă fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de legea penală. În atare situație, acțiunea penală, în cursul judecății, se stinge prin achitare”, se mai arată în sentința magistratului, din 23 iulie 2018.

Decizia Judecătoriei poate fi contestată la Curtea de Apel.